Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.823, din care 2.523 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.542 lei, din care 7.544 din BASS şi 22.439 de la bugetul de stat, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Judecătorii și procurorii, cei mai numeroși beneficiari

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat 788 de persoane (692 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.010 de lei, din care 3.061 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 870 de persoane (652 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.225 de lei (3.554 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.329 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.123 de lei, din care 8.073 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 692 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.554 de lei, din care 2.596 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.426 de pensionari (1.990 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.249 de lei, din care 4.461 de lei suportaţi din bugetul de stat.

Cumulul pensie-salariu, interzis pentru bugetari

Guvernul le-a retras celor 15.000 de pensionari speciali privilegiul de a cumula integral pensia cu salariul. Cei care aleg să-și păstreze posturile la stat vor fi nevoiți să accepte diminuarea pensiei militare sau de serviciu cu 85%. „Altfel, sunt liberi să plece în privat, unde nu sunt restricții”, spune premierul.

Guvernul obligă astfel Parlamentul să preia documentul, cu solicitarea de a-l adopta în procedură de urgență, cu doar câteva zile înainte de dezbaterea moțiunii împotriva sa.

La ședința de joi, miniștrii au decis și că funcționarii pot rămâne în activitate până la 70 de ani, dacă au acordul conducerii instituției. Toate transferurile din aparatul de stat sunt oprite până la lămurirea fiecărui caz în care un post a fost blocat prin detașarea titularului.