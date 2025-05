Reacția lui Robert de Niro după ce fiica lui Airyn a dezvăluit că e transsexuală: „Îmi iubesc toţi copiii”

„L-am iubit şi l-am susţinut pe Aaron când era fiul meu şi acum o iubesc şi o susţin pe Airyn când este fiica mea. Nu mai este nimic de spus. Îmi iubesc toţi copiii”, a scris actorul, informează The Hollywood Reporter.

Airyn s-a născut din relaţia sa cu actriţa Toukie Smith, cu care actorul a mai avut un fiu, Julian. Julian şi Airyn sunt gemeni. Legendarul actor mai are cinci copii. Cea mai mică, Gia, s-a născut în 2023.

Fiica actorului a vorbit despre tranziția ei zilele trecute

Airyn a vorbit despre tranziţia ei în această săptămână într-un interviu cu Them. În acesta, ea a spus că văzând alte femei trans atingând succesul a ajutat-o în propria sa călătorie.

„Faptul că am văzut femei trans îmbrăţişând ceea ce sunt, în special în locuri publice precum reţelele de socializare, şi că le-am văzut reuşind, m-a făcut să realizez că nu este prea târziu pentru mine. Că pot să fac pasul cel mare”, a explicat ea. „Femeile de culoare au avut o mare influenţă asupra mea în timpul tranziţiei mele. Pe măsură ce am alunecat în noua mea identitate şi am început să mă simt mai mândră de identitatea mea de culoare, m-am simţit foarte apropiată de ea”.

De când s-a expus, Airyn de Niro a primit numeroase mesaje de susţinere. „Mulţumesc tuturor celor care au fost atât de amabili cu mine şi m-au susţinut. Nu sunt obişnuită să mi se acorde atât de multă atenţie”.

