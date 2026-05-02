"În urma verificărilor efectuate asupra autovehiculelor, a fost descoperită cantitatea totală de 95.120 de ţigarete (4.756 de pachete), purtând timbru fiscal bulgăresc, dar şi fără timbru fiscal. Într-unul dintre mijloacele de transport, ţigaretele erau ascunse într-un compartiment special amenajat sub podeaua remorcii, pentru deschiderea căruia colegii noştri au fost nevoiţi să utilizeze diverse unelte. Pentru întreaga cantitate identificată, persoanele în cauză nu deţineau documente de provenienţă", se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Potrivit sursei citate, întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de 142.680 de lei, a fost ridicată şi introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituţiei.

"Ca urmare a celor descoperite, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii contrabandă şi de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, peste limita prevăzută de lege", se mai precizează de către ITPF Giurgiu.

Ţigaretele au fost descoperite în ultimele trei zile, de joi, până sâmbătă, în cadrul operaţiunii CLEAN BORDER II SUD. În acest context, au fost controlate mai multe mijloace de transport înmatriculate în Bulgaria, Turcia şi Germania, conduse de cetăţeni bulgari şi turci, care circulau pe rute precum Bulgaria-România şi Bulgaria-Germania.