Potrivit meteorologilor, cel mai mare strat de zăpadă de la o staţie meteo din judeţul Sibiu este de 141 centimetri, la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş.

Accesul rutier pe Transfăgărăşan (DN7C) se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulaţia maşinilor este restricţionată până la Bâlea Lac, din cauza condiţiilor meteo specifice sezonului rece şi a riscului de avalanşe, sectorul fiind închis în mod obişnuit pe timpul iernii.

Cât costă o cursă cu telecabina

În aceste condiţii, turiştii pot ajunge la cabanele de la peste 2.000 de metri şi la Lacul Bâlea, doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac costă 160 de lei, de persoană. Telecabina funcţionează între orele 09:00 - 17:00, cu minim 10 persoane, potrivit informaţiilor de pe site-ul oficial.

Reprezentanţii Salvamont atrag atenţia că, în această perioadă de tranziţie între iarnă şi vară, condiţiile meteo se pot schimba rapid, iar la altitudini mari persistă un strat consistent de zăpadă, ceea ce poate îngreuna deplasarea şi creşte riscurile pentru turişti, potrivit informaţiilor publicate de către Salvamont România, pe pagina de Facebook.

Salvamontiştii recomandă verificarea prognozei meteo înainte de plecarea pe traseu şi alegerea unor rute adaptate nivelului de experienţă, cu informarea prealabilă asupra duratei şi gradului de dificultate.

De asemenea, este esenţială utilizarea unui echipament adecvat, inclusiv îmbrăcăminte în straturi, încălţăminte specifică şi surse de iluminare, bateriile sau acumulatorii de rezervă pentru telefon şi lanternă.

Echipamentul minim pentru o drumeţie trebuie să includă o trusă de prim ajutor, apă, alimente energizante, hartă, busolă, lanternă şi fluier de urgenţă, mai arată sursa citată. Totodată, turiştii sunt sfătuiţi să îşi anunţe traseul ales şi ora estimată de întoarcere, să utilizeze mijloace de orientare şi să acorde atenţie hidratării şi alimentaţiei pe parcursul drumeţiei.

Este foarte important ca turiştii să ştie ce animale şi plante pot apărea pe traseu, ca să evite mai uşor situaţiile periculoase.