Liuyang este un centru important al industriei chineze de artificii, cu multe companii de specialitate.

Preşedintele Xi Jinping a ordonat să se facă toate eforturile posibile pentru găsirea celor dispăruţi şi îngrijirea răniţilor şi să se efectueze rapid o anchetă privind cauza exploziei, în urma căreia să fie traşi la răspundere vinovaţii.

China produce o mare parte din artificiile comercializate în întreaga lume; în 2025, valoarea exporturilor acestor produse s-a ridicat la 1,14 miliarde de dolari. Producţia a fost marcată şi în trecut de accidente grave, cu morţi şi răniţi. Autorităţile intervin de mai mulţi ani pentru încălcarea regulilor de securitate, însă accidentele continuă să apară.

În iunie anul trecut, o altă explozie, tot în provincia Hunan, a ucis cel puţin nouă oameni.