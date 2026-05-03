În ultimele luni, cu scopul de a secătui sursele de venit ale Iranului, Washingtonul a înăsprit sancţiunile împotriva rafinăriilor de petrol chineze care se aprovizionează cu ţiţei la preţuri reduse din Republica Islamică.

Ministerul chinez al Comerţului, într-o declaraţie referitoare la sancţiunile anunţate separat încă de anul trecut, consideră că aceste măsuri „nu trebuie recunoscute, puse în aplicare sau respectate”.

Într-un comunicat, Ministerul susţine în acest sens că acestea „interzic sau restricţionează în mod nejustificat activităţile economice, comerciale şi conexe normale ale întreprinderilor chineze cu ţările terţe (...) şi încalcă dreptul internaţional şi normele fundamentale care reglementează relaţiile internaţionale”.