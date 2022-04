Explozii în sediul Serviciului de Securitate de la Tiraspol. Presa vorbește despre un atac

Twitter

Mai multe explozii s-au înregistrat, luni, la Tiraspol, în apropierea clădirii Ministerului Securităţii Statului.

Presa locală transmite că ar fi vorba despre atac cu lansatoare de grenade și că nu s-au înregistrat victime, notează TV8.md.

La fața locului au fost fotografiate bucăți din aruncătoare de grenade.

Explosions reported in Tiraspol, Transnistria near the building of State Security committee "MGB" https://t.co/6d8O4mYaCM #Ukraine pic.twitter.com/uANBBIkDZi — Liveuamap (@Liveuamap) April 25, 2022

❗️In Tiraspol (Transnistria) explosions near the building of the Ministry of State Security A few days ago, the russian Defense Ministry said that the second phase of the special operation involves reaching the Transnistrian border. pic.twitter.com/QD09fFhsCu — Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) April 25, 2022

Explosions have been reported in Tiraspol, the capital of Moldova's Russian-occupied Transnistrian region Those occurred near the building of Transnistria's "Ministry of State Security."https://t.co/DeyNZOG9vq pic.twitter.com/YE9OhsUwKK — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 25, 2022

-Știre în curs de actualizare-