Expert în energie: Piața gazelor naturale ar putea fi radical schimbată de propunerile CE de atenuare a exploziei preţurilor

În așteptarea anunțului pe care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl face referitor la propunerile pentru atenuarea exploziei preţurilor la energie, specialistul în energie Claudiu Cazacu a explicat, pentru ȘtirileProTV, că soluțiile, dacă vor deveni oficiale, vor schimba radical piața gazelor.

Ursula von der Leyen vrea să schimbe regulile de pe piaţa gazelor naturale pentru a scădea preţurile.

În acest context, la presiunile statelor membre şi îngrijorată de apropierea iernii, Comisia Europeană urmează să îşi prezinte propunerile pentru atenuarea exploziei preţurilor la energie, aplecându-se asupra volatilităţii cotaţiilor pe piaţa gazelor naturale.

Ce impact vor avea aceste propuneri ale Comisiei Europene, explică, pentru ȘtirileProTV, specialistul în energie Claudiu Cazacu.

„Mecanismul propus se referă la limitarea variațiilor de tranzacționare pe piețele relevante, deci dacă vorbim de gaz natural, ne referim în primul rând la piața din Olanda. Intenția este de a aduce mai multă liniște în piață și asta în mod implicit aduce oricum, cred eu, o tendință de calmare, dar prețurile sunt pe scădere pentru că rezervele, depozitele în Europa sunt pline și pentru că vremea e destul de blândă. Chiar și fără aceste măsuri, în mod natural, scăderea prețului gazului din ultima perioadă a dus la o temperare, am văzut, 200-300 euro/MWh, mult sub ce am văzut acum câteva luni de 500-600 de euro”, a declarat Claudiu Cazacu, pentru ȘtirileProTV.

Pe de altă parte, consideră Claudiu Cazacu, criza energetică nu e depășită, iar efectele sunt puternice mai ales asupra industriei.

„Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche - că deja, gata, am și depășit iarna, ci depinde foarte mult de cum va arăta vremea, iar pentru industrie de exemplu, dacă vorbim de România, nu e problema cantităților de gaz, ci a prețului gazelor pe care le primim. Știm că industria în Europa are de suferit, în Germania destul de mult, iar în România avem fabrici care și-au redus sau închis activitatea. Dacă populația e apărată, totuși din punct de vedere economic presiunea pe industrie se simte și aici încă nu avem o soluție. Încă prețurile nu au ajuns atât de jos încât să se repornească activitatea”, a adăugat specialistul în energie.

Comisia Europeană vrea să schimbe regulile de pe piaţa gazelor naturale pentru a scădea preţurile

Comisia Europeană ar urma să prezinte, marţi, în primul rând o reformă a indicelui de referinţă de pe piaţa gazelor naturale, TTF, care este utilizat în tranzacţiile efectuate de operatorii europeni, şi a cărui creştere ar fi, potrivit Executivului comunitar, alimentată în mod „artificial" de speculaţie.

Ideea este de a îl înlocui peste şase luni de un indice alternativ mai reprezentativ pentru aprovizionările reale, notează AFP și Agerpres.

Referitor la plafonarea preţurilor, Bruxelles-ul mizează pe cel mai mic numitor comun: este vorba de măsuri „care fac obiectul unui consens maxim", a subliniat Executivul comunitar.

Propunerile Executivului vor fi examinate joi şi vineri de şefii de stat şi de guvern, reuniţi la summitul lor de la Bruxelles. Noile soluții ar putea fi adoptate în luna noiembrie.

„Mecanism temporar" pentru corectarea preţului gazelor naturale

Până atunci, Bruxelles preconizează „un mecanism temporar" pentru a corecta preţul gazelor naturale.

Potrivit unei surse europene citate de AFP, ar fi vorba de un „coridor dinamic", adică un interval flexibil în limitele căruia preţurile ar fi autorizate să fluctueze, cu scopul de a încadra tranzacţiile de pe piaţa TTF, care ar permite temperarea volatilităţii şi evitarea oricărei creşteri brutale.

De asemenea, Bruxelles-ul vrea să forţeze mâna statelor membre pentru a concretiza, în sfârşit, achiziţiile comune de gaze la scara UE în vederea următorului sezon de umplere a depozitelor, pentru a obţine astfel preţuri mai bune de la furnizorii „de încredere" (Norvegia, SUA) şi să evite ca cele 27 de state membre să se concureze între ele.

Ţările UE şi-au dat acordul în luna martie pentru o platformă de achiziţii comune, dar până acum nu a fost încheiată nicio tranzacţie iar ţările au continuat să negocieze separat.

Comisia vrea acum să implice mai mult sectorul privat, via un consorţiu de firme importatoare. De asemenea, Comisia va propune un cadru de solidaritate consolidat pentru ţările vulnerabile la riscul de penurie, precum şi instrumente suplimentare pentru a reduce consumul de gaze.

Pe de altă parte, Comisia Europeană nu ar urma să propună marţi plafonarea preţului gazelor naturale achiziţionate de furnizorii de electricitate pentru termocentralele lor, susţine o sursă europeană citată de AFP.

Acest dispozitiv, care se aplică deja în Portugalia şi Spania, permite o reducere automată a preţului electricităţii. Acest mecanism s-a lovit de neîncrederea unor ţări precum Germania şi Ţările de Jos, care se tem că există riscul să provoace o creştere a cererii de gaze ca urmare a apetitului crescut al furnizorilor de electricitate.

De asemenea, ideea unei plafonări a preţurilor la importurile de gaze, evocată de Comisia Europeană şi solicitată de 15 state membre, pare a fi dată uitării. Berlinul se opune unei astfel de propuneri, de teamă că va agrava tensiunile pe partea aprovizionării cu gaze naturale lichefiate pe o piaţă mondială tensionată.

