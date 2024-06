Exod al milionarilor din „Raiul bogaților”. Au început să fugă cu miile. Lovitură pentru un stat din Europa

Un număr record de milionari ar urma să părăsească Regatul Unit în acest an, potrivit unor noi cercetări, alegerile generale din acest an fiind aşteptate să amplifice şi mai mult acest exod, transmite CNBC.

Raportul Henley Private Wealth Migration indică faptul că Marea Britanie va înregistra o pierdere netă de 9.500 de persoane cu avere netă ridicată în 2024, mai mult de dublu faţă de cifra de anul trecut, de 4.200 (care în sine a fost o cifră record). Marea Britanie s-a clasat pe locul doi după China în clasamentul Henley, care ar urma să înregistreze ieşiri nete de 15.200 de milionari în 2024. Previziunile marchează o întorsătură gravă pentru Marea Britanie, văzută cândva ca un loc privilegiat pentru superbogaţii lumii. Henley, o companie de consultanţă care urmăreşte tendinţele migraţiei, a remarcat că, între anii 1950 şi începutul anilor 2000, ţara a atras grupuri de familii bogate din Europa continentală, Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, potrivit News.ro. Citește și Clotilde Armand, reacție ironică după meciul România – Ucraina. Mesajul postat de primarul sectorului 1 ”Cu toate acestea, această tendinţă a început să se inverseze în urmă cu aproximativ un deceniu, pe măsură ce mai mulţi milionari au început să părăsească ţara şi au venit mai puţini”, se spune în raport. ”În special, într-o perioadă de şase ani post-Brexit, între 2017 şi 2023, Regatul Unit a pierdut un total de 16.500 de milionari din cauza migraţiei. Estimările provizorii pentru 2024 sunt şi mai îngrijorătoare”, a adăugat cercetarea. Hannah White, CEO al think tank-ului Institute for Government, a remarcat că exodul milionarilor ar putea fi accelerat de alegerile generale din acest an. Sondajele recente oferă Partidului Laburist din stânga-centru un avans izbitor faţă de Partidul Conservator de dreapta rival. Un sondaj realizat de Savanta pentru ziarul The Telegraph, publicat în weekend, le-a oferit laburiştilor 46% din voturi, mai mult de dublu faţă de 21% ale conservatorilor, iar partidul populist de dreapta Reforma nu este departe, cu 13%. Laburiştii s-au poziţionat ca un partid pro-business, cu accent pe crearea de bogăţie. Cu toate acestea, manifestul său electoral este, de asemenea, clar că intenţionează să vizeze lacunele de care beneficiază cei bogaţi pentru a finanţa mai bine serviciile publice. S-a angajat să îndepărteze lacunele fiscale pentru aşa-numitele persoane fizice fără domiciliu, să reducă evaziunea fiscală, să elimine scutirile fiscale pentru şcolile independente şi să majoreze taxele la achiziţiile de proprietăţi rezidenţiale de către non-rezidenţii în Marea Britanie. ”Ieşirea de persoane cu avere netă ridicată, deja generată de contextul economic şi politic, este acum accelerată de deciziile politice înainte de alegeri”, a scris White în raportul lui Henley. ”Pe lângă taxa de 40% impusă deja asupra proprietăţilor care depăşesc un prag de 325.000 de lire sterline [412.420 de dolari], guvernul conservator a adoptat direcţia politicii opoziţiei laburiste de a pune capăt regimului fiscal non-dom din Regatul Unit (persoane care au domiciliul fiscal în altă ţară), din 2025. Şi pentru cei care îşi educă copiii în sectorul şcolar privat apreciat din Regatul Unit, angajamentul laburiştilor de a elimina scutirea de la TVA de 20% ,de care se bucură şcolile private, va fi o nouă dezvoltare nedorită”, a adăugat White. Numărul milionarilor din Regatul Unit a scăzut cu 8% în ultimul deceniu, potrivit Henley, în contrast puternic cu majoritatea celorlalte economii majore din Europa şi nu numai. Numărul persoanelor cu avere netă mare din Germania, de exemplu, a crescut cu 15% în această perioadă, în timp ce numărul celor din SUA a crescut cu 62%.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: