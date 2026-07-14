„Dacă scopul este asasinarea lui Trump, Republica Islamică poate face acest lucru cu ușurință chiar în Casa Albă. Ori de câte ori este necesar, suntem capabili să facem asta”, a declarat Hossein Kanani Moghaddam, un fost comandant de rang înalt din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, pentru site-ul iranian de știri Fararu, transmite New York Post.

În același timp, generalul a afirmat că țara sa nu urmărește pacea în cadrul actualelor negocieri dintre SUA și Iran — și a refuzat să excludă posibilitatea unei „răzbunări” împotriva Americii pentru război.

„Nu negociem cu americanii pentru pace. Negociem pentru a reduce tensiunile”, a declarat Moghaddam, adăugând că discuțiile Iranului cu Washingtonul au scopul de a consolida pretențiile Republicii Islamice.

„Nu negociem pentru pace cu Trump și cu colaboratorii săi criminali. În cadrul negocierilor, urmărim doar să ne recuperăm drepturile și să clarificăm acuzațiile aduse împotriva noastră de către Statele Unite”, a spus el.

„În ceea ce privește răzbunarea și represaliile, acestea rămân în continuare pe masa negocierilor”, a adăugat Moghaddam.

Declarațiile fostului lider militar vin pe fondul intensificării atacurilor SUA asupra Iranului începând din weekend, care s-au extins mai adânc în interiorul țării, dincolo de zonele de coastă.

Trump a promis că va lovi țara „foarte tare”, criticând Teheranul pentru că nu a acceptat un acord de pace și afirmând că SUA vor deveni „gardianul” disputatei Strâmtorii Hormuz.

„Acum o vom păzi și vom fi plătiți pentru asta”, a declarat Trump luni.

La rândul său, Iranul a acuzat SUA că subminează negocierile cu Oman menite să asigure trecerea în siguranță prin strâmtoare.

Iranul a afirmat că SUA sporesc riscul unui conflict mai amplu, condamnând „provocările repetate și acțiunile destabilizatoare” ale acestora, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Ebrahim Zolfaghari.

„Liderii țărilor din regiune sunt avertizați că orice cooperare cu Statele Unite sau orice sprijin logistic acordat forțelor armate ale acestora va fi considerat un act de război împotriva suveranității și securității naționale a Iranului”, a adăugat el.