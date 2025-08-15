”Eveniment unic în istoria mondială”. Cum mută suedezii o magnifică biserică veche de peste 100 de ani | FOTO & VIDEO

15-08-2025 | 17:04
Suedezii încep mutarea unei splendide biserici istorice, parte a procesului de relocare a întregului oraș Kiruna, în vederea extinderii uneia dintre cele mai mari mine de fier din Europa.

Cristian Anton

Localitatea suedeză Kiruna, situată la 200 de kilometri nord de Cercul Polar arctic, se pregăteşte să-şi mute magnifica biserică din lemn roşu, o etapă simbolică în spectaculosul proces de relocare a oraşului în vederea extinderii minei sale, una dintre cele mai mari din Europa.

Clădirea, inaugurată în 1912 şi considerată una dintre cele mai frumoase din Suedia, va fi încărcată într-un convoi special şi deplasată foarte încet - între 500 de metri şi 1 km/h - de-a lungul unui traseu de aproximativ cinci kilometri până în noul centru al oraşului, pe parcursul a două zile, pe 19 şi 20 august.

Această operaţiune logistică complexă şi costisitoare este condusă de compania minieră LKAB, care exploatează imensul zăcământ de minereu de fier din acest oraş din nordul Scandinaviei.

Costul, estimat la o jumătate de miliard de coroane (aproximativ 44,5 milioane de euro), este acoperit de companie.

Aproape 10.000 de persoane sunt aşteptate să participe la eveniment, într-un oraş cu 18.000 de locuitori.

Pe măsură ce operaţiunile miniere ale LKAB s-au extins, cu scopul de a săpa tot mai adânc - compania exploatează în prezent până la o adâncime de 1.365 de metri - stabilitatea terenului de sub Kiruna a slăbit, crescând riscul de prăbuşire în unele zone.

Biserica de lemn din Kiruna are 672 de tone

Şantierul a început în urmă cu aproape 20 de ani şi se preconizează că va continua până cel puţin în 2035.

Cu o lăţime de 40 de metri şi o greutate de 672 de tone, impunătoarea biserică, proiectată de arhitectul suedez Gustaf Wickman, îmbină diverse influenţe arhitecturale. Băncile din biserică sunt decorate cu motive inspirate din cultura sami, populaţia indigenă din regiune.

Silueta sa unică se remarcă prin exteriorul neogotic roşu, cu acoperişuri abrupte, care coboară până la sol, şi ferestre mari.

Interiorul întunecat prezintă elemente ale stilului romantic naţional, precum şi un altar Art Nouveau pictat de prinţul Eugen al Suediei (1865-1947), înfăţişând un peisaj în culori pastelate, inspirat de călătoriile sale în Toscana şi în sud-vestul Suediei.

Dintre cele 23 de monumente culturale deja mutate, biserica din Kiruna va fi cea mai impunătoare structură, a explicat LKAB, care a descris mutarea drept "un eveniment unic în istoria mondială".

Biserica va fi mutată în vârful unui deal

Această bijuterie arhitecturală "a fost studiată cu minuţiozitate în perspectiva mutării sale, pentru a se asigura conservarea în cea mai bună manieră posibilă a valorilor sale culturale" şi pentru ca "altarul şi orga să fie mutate cu grijă", a dat asigurări compania.

Structura va ajunge în vârful unui deal, între noul centru al oraşului Kiruna, inaugurat în septembrie 2022, şi cimitirul său.

Lucrările pregătitoare de lărgire a drumului au durat un an, potrivit LKAB, iar nivelul solului din jurul locaţiei actuale a bisericii a fost, de asemenea, coborât.

"Întreaga biserică a fost sprijinită pe un sistem de grinzi, apoi au fost aduse două rânduri de remorci", a explicat pentru AFP Stefan Holmblad Johansson, manager de proiect la LKAB.

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Dată publicare: 15-08-2025 16:36

