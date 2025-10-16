Europarlamentarii vor ca directorii big tech să fie trași la răspundere personal dacă platformele nu protejează copiii online

16-10-2025 | 11:02
europarlamentari

Membrii Parlamentului European propun ca directorii executivi ai companiilor de tehnologie să poată fi trași personal la răspundere pentru eșecul de a proteja copiii pe internet, potrivit unui document obținut de POLITICO.

autor
Vlad Dobrea

Inițiativa vine pe fondul unei presiuni tot mai mari în Europa pentru protejarea minorilor în mediul online, în contextul preocupărilor legate de efectele asupra sănătății provocate de platformele extrem de adictive și de expunerea la conținut violent.

Deși propunerea Parlamentului nu are putere legislativă formală, ea atrage atenția prin faptul că îi vizează direct pe liderii giganților tehnologici — precum Mark Zuckerberg — și pune accent pe răspunderea și aplicarea legilor digitale europene.

Inițiativa apare în momentul în care Comisia Europeană desfășoară investigații privind posibile încălcări ale Legii Serviciilor Digitale (Digital Services Act – DSA) de către Meta, TikTok și mai multe platforme pentru adulți, legate de protecția minorilor.

Propunerea urmează să fie supusă la vot joi în Comisia pentru piața internă a Parlamentului European, ca parte a unui raport privind protecția copiilor pe internet.

Versiunea finală a raportului solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea de a face directorii companiilor tech „personal responsabili” pentru orice încălcare gravă și repetată a DSA în ceea ce privește protecția minorilor.

Propunerea a fost formulată de eurodeputata conservatoare Dóra Dávid din Ungaria, fostă angajată a companiei Meta, unde a lucrat ca consilier juridic de produs înainte de a fi aleasă în Parlamentul European în 2024.

Eurodeputata daneză Christel Schaldemose, coordonatoarea raportului, a declarat că se așteaptă ca documentul să fie aprobat, deși nu există o certitudine absolută. După votul din comisie, raportul urmează să fie dezbătut și votat în plenul Parlamentului European în luna noiembrie.

Sursa: Politico

Etichete: copii, legislatie, parlamentul european, directori,

Dată publicare: 16-10-2025 11:02

