„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord privind dronele”, a declarat ea la Kiev, în prezența președintelui ucrainean Volodimr Zelenski. „Acest acord va reuni ingeniozitatea ucraineană și puterea industrială a Europei”, a adăugat ea, fără a dezvălui valoarea acestui acord de parteneriat, potrivit News.ro.

De la invazia rusă din februarie 2022, Ucraina a dezvoltat o experiență și un know-how larg recunoscute în domeniul dronelor. „Trebuie să valorificăm acest lucru împreună”, a afirmat Ursula von der Leyen. Ideea, a explicat președinta Comisiei Europene, este de a combina aceste cunoștințe și această experiență „testate pe teren” cu „imensa capacitate tehnologică și industrială” a UE.

„Avem unități de producție sigure și protejate care pot contribui la creșterea volumelor”, a asigurat ea. „Prin acest acord, mesajul nostru este clar: a sosit momentul să investim în Ucraina, deoarece aceasta înseamnă să investim în Europa și să investim în securitatea noastră comună”, a argumentat ea.

Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an, dintre care unele cu rază de acțiune foarte mare, și își propune să dubleze această producție, a precizat, la rândul său, președintele Zelenski.

Kievul a semnat deja mai multe acorduri în domeniul dronelor cu țări precum Qatarul sau Arabia Saudită, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Alte acorduri sunt în curs de pregătire, în special cu Germania, Norvegia, Finlanda sau Canada.

Nicușor Dan, la Summitul de la Kiev

Preşedintele Nicuşor Dan, prezent la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, a transmis sprijinul României pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est că România reafirmă sprijinul pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei.

„Astăzi, poporul ucrainean îşi apără istoria cu propria viaţă, protejând nu doar teritoriul lor, dar şi valorile libertăţii, legii internaţionale, a alegerilor democrate şi a suveranităţii naţionale. De aceea, din partea României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, în Kiev, sprijinul nostru puternic pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung. O Europă sigură şi o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraină suverană şi sigură. Stăm alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea şi viitorul care îi aparţin şi susţinem suveranitatea tuturor naţiunilor noastre”, a spus preşedintele României.