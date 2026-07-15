Ungaria se remarcă și ea în clasamentul anual, cu o creștere de 5,4% față de mai 2025, fiind depășită doar de Danemarca, Suedia și Letonia. România nu apare în clasamente, fiind alături de Belgia singurele țări pentru care nu există date disponibile.

La nivelul întregii Uniuni Europene, producția industrială ajustată sezonier a scăzut cu 0,1% în luna mai, comparativ cu aprilie, și cu 0,3% față de mai 2025. În zona euro, scăderea a fost de 0,2% lunar și de 1,2% anual.





Cele mai mari creșteri și scăderi

Printre statele membre pentru care există date, cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în:

- Luxemburg – 2,7%

- Ungaria – 2,3%

- Polonia – 2,0%

La polul opus, cele mai mari scăderi lunare au fost raportate în:

- Irlanda – 5,2%

- Malta – 3,7%

- Lituania – 3,0%

În termeni anuali, cele mai mari creșteri au fost observate în:

- Danemarca – 6,5%

- Suedia – 6,5%

- Letonia – 6,2%

- Ungaria – 5,4%

Cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în:

- Irlanda – 19,7%

- Bulgaria – 4,7%

- Estonia – 3,0%

Ce s-a produs mai mult și ce a scăzut

În zona euro, producția de energie a crescut cu 2,2% față de luna anterioară, iar fabricarea bunurilor de folosință imediată au crescut cu 0,8%. Pe de altă parte, bunurile de folosință îndelungată au scăzut cu 1,1%, iar bunurile intermediare cu 0,3%.

Comparativ cu mai 2025, cele mai mari scăderi în zona euro s-au înregistrat la bunurile de folosință imediată (-10,7%) și la cele de folosință îndelungată (-3,0%). Creșteri anuale s-au observat la bunurile de capital (+2,6%), energie (+1,3%) și bunuri intermediare (+1,2%).

România, absentă din statistici

România nu apare în clasamentele Eurostat nici pentru datele lunare, nici pentru cele anuale, fiind alături de Belgia singurele țări pentru care nu există date disponibile la aceste capitole. Autoritățile de la București nu au oferit până acum o explicație oficială pentru absența acestor date.