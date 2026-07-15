Noua ameninţare a Iranului la adresa rutelor de transport al energiei reprezintă o evoluţie îngrijorătoare pentru economia globală, relatează Reuters, citat de News.ro.

Deşi Iranul nu a specificat despre ce rute este vorba, analiştii spun că Iranul a dat de înţeles că ar putea apela la aliaţii săi houthi din Yemen pentru a bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roşie, o altă arteră vitală pentru transportul energiei. Strâmtoarea îngustă leagă Marea Roşie de Golful Aden, prin care trec exporturile de petrol saudite şi o parte substanţială a transportului maritim global.

Arabia Saudită a răspuns la închiderea Strâmtorii Ormuz - prin care tranzitează în mod normal o cincime din petrolul mondial - redirecţionând peste 70% din exporturile sale zilnice obişnuite de ţiţei către portul Yanbu de la Marea Roşie. Această măsură a reprezentat o salvare pentru piaţa energetică, contribuind la menţinerea la un nivel scăzut a preţurilor globale la petrol.

Orice perturbare prelungită a traficului maritim din Marea Roşie provocată de Houthi, inclusiv potenţiale atacuri asupra navelor sau porturilor, ar putea constitui o problemă majoră. O perturbare a traficului în strâmtoarea Bab el-Mandeb ar putea împiedica unele transporturi din Yanbu, în special încărcăturile destinate pieţelor asiatice, deşi exporturile destinate Europei pot fi redirecţionate spre nord prin Canalul Suez.

"Exporturile regionale de energie sunt fie împărtăşite de toţi, fie refuzate tuturor", a declarat IRGC într-un comunicat difuzat miercuri de agenţia de ştiri de stat iraniană IRNA.

Un oficial houthi de rang înalt a avertizat luni că gruparea este pregătită să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb - o măsură care, potrivit acestuia, ar putea face ca preţurile petrolului să urce până la 200 de dolari pe baril - dacă Arabia Saudită va continua să atace Yemenul, conform unui articol publicat pe site-ul Press TV din Iran.

Forţele Houthi au lansat rachete asupra Arabiei Saudite după ce au acuzat regatul că a bombardat luni un aeroport aflat sub controlul lor, încălcând astfel armistiţiul de patru ani din conflictul dintre regat şi gruparea aliniată Iranului.

Houthi au demonstrat deja că pot paraliza comerţul mondial prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. După izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023, gruparea susţinută de Iran a lansat atacuri asupra navelor comerciale din Marea Roşie, afirmând că vizează navele legate de Israel, pentru a-i sprijini pe palestinieni.

Conflictul face victime

Cea mai recentă ameninţare la adresa transportului maritim mondial survine la o zi după ce armata SUA a declarat că a început o nouă rundă de lovituri "pentru a continua să slăbească capacităţile iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz".

Statele Unite au declarat că Iranul a atacat şapte nave comerciale în ultima săptămână, ceea ce a dus la moartea, dispariţia sau rănirea a aproape o duzină de membri ai echipajelor.

Armata SUA a declarat marţi seara că a lovit zeci de ţinte militare în apropierea Strâmtorii Ormuz şi a zonelor de coastă iraniene. Valul de atacuri a durat şapte ore, a precizat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, a declarat că cel puţin 30 de civili au fost ucişi în ultimele zile ca urmare a atacurilor americane asupra sudului Iranului, a relatat miercuri presa de stat.

Armata iraniană a declarat că cel puţin şapte militari de carieră şi recruţi au fost ucişi în timpul atacurilor americane din timpul nopţii asupra bazei militare Bampur din sud-estul ţării.

"Sfârșitul răului american"

IRGC a declarat miercuri că Strâmtoarea Ormuz va rămâne ⁠închisă până la ceea ce a descris drept "sfârşitul răului american" şi a spus că a vizat ceea ce a descris ca fiind instalaţii de comandă şi control, logistice, de alimentare cu combustibil şi de echipament militar aparţinând Flotei a V-a a SUA din Bahrain, ca răspuns la ultimele atacuri americane din Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, paramilitarii au afirmat că au incendiat şi distrus o instalaţie logistică americană din Mina Abdullah, în Kuweit, şi că forţele lor aeriene au lovit o bază americană la Azraq, în Iordania, vizând hangarele de avioane, pentru că unele dintre atacurile americane au fost lansate de pe baze situate pe teritoriul iordanian.

Miercuri dimineaţă, agenţia de ştiri de stat din Kuweit a informat că un incendiu a fost stins la o locaţie vizată de atacurile iraniene. Nu a fost clar imediat dacă incendiul a avut loc la aceeaşi locaţie menţionată în declaraţia IRGC.

Apărarea aeriană a Iordaniei a interceptat şi a doborât miercuri dimineaţă trei rachete balistice care au pătruns în spaţiul aerian al ţării de pe teritoriul iranian.

Ostilităţile dintre Iran şi SUA s-au reaprins săptămâna trecută, punând la încercare un armistiţiu deja fragil, încheiat în iunie după câteva luni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni.

Trump amenință să atace țintele din domeniul energetic

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat marţi că va ataca centralele electrice şi podurile iraniene săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu reia negocierile.

"Voi păstra ţintele din sectorul energetic pentru final, dar, în cele din urmă, le vom lovi", a declarat Trump într-un interviu acordat lui Trey Yingst de la Fox News.

Negociatorii americani au ţinut legătura cu omologii lor iranieni pentru a le spune că "ar fi bine" să ajungă la un acord, a adăugat Trump.

Pe fondul escaladării tensiunilor, Trump a lansat luni ideea unei taxe de 20% pentru transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce a atras critici aspre din partea agenţiei ONU pentru transport maritim şi a altor părţi.

Marţi, el a renunţat la această idee şi a declarat, fără a oferi detalii, că va căuta, în schimb, acorduri de investiţii cu statele din Golf.

Preţurile petrolului au crescut miercuri, după ce marţi au închis în creştere cu 2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultima lună, pe fondul faptului că ultimele atacuri au agravat întreruperea aprovizionării în Strâmtoarea Ormuz.

Pentru a doua sesiune consecutivă, Brent a închis la cel mai ridicat nivel de la 12 iunie, iar West Texas Intermediate la cel mai ridicat nivel de la 15 iunie. Ambele au înregistrat noi creşteri în tranzacţiile de miercuri dimineaţă.