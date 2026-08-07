În paralel, autoritățile accelerează procesul de autorizare pentru bateriile care stochează energia produsă de soare. De curând, în sistem au apărut sute de megawați în plus, iar până la finalul anului ar urma să ne dublăm capacitatea, conform estimărilor. Mai multe baterii ne-ar ajuta în orele critice de seară. Și reducerile voluntare de consum se văd deja.

În urmă cu doi ani a început un proiect de stocare de trei MW în județul Harghita. Investiția este finalizată și gata de funcționare, dar pentru aprobările finale e nevoie de peste 12 proceduri, povestește administratorul.

Pal Lajos, administratorul unui sistem de stocare: „La aproape fiecare etapă trebuie să așteptăm între una și trei luni, dar în multe cazuri sunt verificate din nou aceleași documente. În prezent, așteptăm documentul NPT – notificarea de punere în tensiune.”

Oficialii spun că procedurile finale, care durează în prezent câteva luni, s-ar putea restrânge la câteva săptămâni. De curând, procesul a fost accelerat.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Pentru cel puțin trei instalații de stocare care, însumat, ajung la 250 de MW, de asemenea se va merge pe o procedură accelerată de aprobare pentru acele cereri ale unor parcuri deja existente.”

La începutul lunii august aveam în jur de 1.000 de kW instalați în sisteme de stocare, dar estimarea Transelectrica este că vom depăși 2.000 până la finalul anului.

Corina Murafa, expert energie: „Dacă vrem o soluție ultra pe termen scurt, ea este reprezentată de prosumatori. Totuși, două treimi din prosumatorii României nu au baterii. Vorbim de un potențial de 1.000 de MW doar în prosumatorii mici.”

Fiecare megawatt de stocare contează, în condițiile în care sistemul energetic național funcționează cu ajutorul importurilor în această perioadă de caniculă.

Există riscuri de dezechilibre, din cauza consumului mai mare decât producția la orele serii. Aseară, consumul maxim a fost de peste 7.300 de MW, iar producția sub 5.200.

Acum, o soluție este și reducerea consumului. Din analiza Transelectrica, de la 1 august, industria și gospodăriile au redus consumul cu aproximativ 300 de MW seara, de la 8 la 10, față de prognoze.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ca soluție de rezervă, în cazul în care situația se înrăutățește și se va opri și al doilea grup de la Cernavodă, Guvernul a adoptat o hotărâre care de acum permite Transelectrica să facă limitări de consum la consumatorii industriali, cu o notificare cu 24 de ore în prealabil. Este al doilea pas după ce Executivul a aprobat deja planul de pregătire pentru riscuri, cum este această perioadă de caniculă și secetă.”