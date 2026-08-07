Pentru început, a fost plafonat adaosul comercial, iar din 16 august va fi redusă și acciza la motorină. Consiliul Concurenței a anunțat că va monitoriza piața carburanților, iar operatorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni.
Benzina și motorina au început să se ieftinească. Primele efecte la pompă după ce a fost declarată stare de criză
Prețurile de la pompă au început să scadă de vineri cu aproximativ 20 de bani, după intrarea în vigoare a legii care introduce starea de criză pe piața carburanților.
Sursa: ProTV
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