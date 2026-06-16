Abaterile de care este bănuit europarlamentarul îi sunt imputate după întâlnirile pe care le-a avut cu oficiali ruși, potrivit unei scrisori consultate de POLITICO, arată news.ro.

Kartheiser, exclus anul trecut din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din cauza unei călătorii anterioare la Moscova, a avut cel puțin patru apeluri video cu membri ai Dumei de Stat ruse și a călătorit în Rusia de două ori.

Cea mai recentă vizită a europarlamentarului luxemburghez a avut loc pe 3 iunie, când a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg – evenimentul emblematic al președintelui rus Vladimir Putin, numit uneori „Davosul lui Putin”. Kartheiser susține că demersurile sale au scopul de a intensifica diplomația parlamentară pentru a contribui la instaurarea păcii în contextul războiului Rusiei în Ucraina.

Metsola: Declarațiile comune „suscită îngrijorări serioase”

În scrisoarea sa, datată 11 iunie, Metsola afirmă că o declarație comună semnată de Kartheiser și alți deputați europeni împreună cu oficiali ai Dumei, în care ambele părți au convenit să „continue și să aprofundeze” cooperarea, ridică semne de întrebare. „Aceste declarații suscită îngrijorări serioase”, a scris Metsola, deoarece ar putea „denatura” poziția oficială a Parlamentului European.

Parlamentul European a suspendat oficial comunicarea cu organismele legislative ruse în 2014, iar oficialilor ruși li s-a interzis accesul în instituție la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Reguli stricte și posibile sancțiuni

Metsola a făcut referire la regulile care indică faptul că deputații europeni trebuie să respecte „demnitatea și reputația” instituției și a insistat că liderii grupurilor politice au convenit că sancțiunile în vigoare „nu ar trebui eludate prin întâlniri individuale”.

De asemenea, președinta Parlamentului European a cerut comitetului consultativ privind codul de conduită să verifice dacă Kartheiser a declarat în mod corespunzător întâlnirile cu oficiali din țări terțe, precum și aranjamentele de călătorie plătite de terți, așa cum prevăd normele de transparență.

În urma anchetei efectuate de organismul compus din opt parlamentari din toate grupurile politice, președintele poate impune sancțiuni, inclusiv pierderea diurnei și suspendarea din activitățile parlamentare.

Reacția lui Kartheiser

„Nu am văzut încă scrisoarea în cauză, așa că nu pot comenta pe marginea ei. Mi se pare ciudat ca presa să primească scrisori privind chestiuni importante legate de un anumit europarlamentar înainte ca acesta să fi primit documentul”, a declarat Kartheiser pentru POLITICO.

Kartheiser a refuzat anterior să numească alți deputați europeni care au participat la întâlnirile sale cu oficialii de la Kremlin și la călătoriile sale în Rusia. Cu toate acestea, parlamentari din Alianța Sahra Wagenknecht din Germania, din partidul Smer din Slovacia și deputatul european cipriot Fidias Panayiotou s-au numărat printre cei care au călătorit la Moscova în timpul ceremoniilor de Ziua Victoriei din mai 2025.