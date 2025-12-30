Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Analist: Fără reforme și stat de drept, moneda unică nu aduce un salt economic

Pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face trecerea la moneda unică europeană. Euro va înlocui Leva, iar Sofia va deveni, în mod oficial, al 21-lea stat membru al zonei Euro.

Totul are loc pe un fundal de instabilitate politică, accentuat de temeri legate de faptul că trecerea la euro ar putea aduce cu sine scumpiri majore.

În ultimele zile, bulgarii au stat la coadă la Banca Națională din Sofia pentru a cumpăra monede euro. Bulgaria trece la moneda unică, după mai multe termene amânate, în principal din cauza inflației prea ridicate. Pentru unii bulgari, este una dintre cele mai importante realizări ale țării, după căderea regimului comunist în 1989.

Economiștii locali consideră că aderarea la euro este un pas normal pentru economia bulgară, dar nu va aduce schimbări dramatice pe termen scurt.

Petar Ganev, analist al Institute for Market Economics: „Acum este un moment potrivit pentru ca Bulgaria să adere la zona euro, deoarece țara a ajuns într-un punct în care trebuie să își definească un nou model de dezvoltare. Atunci când o economie atinge 70% - 80% din venitul mediu european, obiectivul nu mai poate fi limitat la integrarea în lanțurile de aprovizionare europene. Ținta trebuie să devină producerea de bunuri și servicii care să concureze direct cu cele ale economiilor europene avansate, inclusiv în domenii cu valoare adăugată mare, precum inteligența artificială și tehnologiile avansate”.

Finanțele Bulgariei, solide înainte de trecerea la euro

Potrivit experților, Bulgaria stă relativ bine la capitole precum fiscalitatea și stabilitatea bugetară.

Petar Ganev: „Euro funcționează, într-o anumită măsură, ca un sigiliu extern de validare a unei economii solide”.

Pe de altă parte, analistii spun că absența statului de drept si corupția sunt principalele probleme cu care se confruntă vecinii de la sud.

Petar Ganev: „Mediul instituțional mai larg din Bulgaria, în special eșecul reformării sistemului judiciar și al combaterii corupției la nivel înalt, rămâne cel mai mare obstacol în calea dezvoltării țării. Nu este vorba de corupția măruntă, precum interacțiunile cu poliția rutieră, ci de o corupție sistemică, adânc înrădăcinată, și de capturarea instituțiilor-cheie”.

Aderarea la moneda unică vine pe fondul unui nou episod de instabilitate politică: guvernul a demisionat la începutul lunii, în urma unui val de proteste anticorupție, iar Bulgaria nu are încă un buget pentru anul viitor.

Criza pune sub semnul întrebării reformele, creșterea economică și absorbția fondurilor europene, vitale pentru una dintre cele mai sărace țări din UE.

