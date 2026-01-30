"Este un moment istoric (...), ne aflăm într-adevăr în faţa unei cotituri absolute în materie de apărare eficientă şi performantă a frontierei", a declarat premierul Donald Tusk.



După implementarea programului, graniţa poloneză va fi "cea mai bine protejată din Europa".

Investiție masivă în securitate: 3,6 miliarde de euro

Costul va fi de aproape 15 miliarde de zloţi (3,6 miliarde de euro) şi va fi acoperit în mare parte de fonduri europene SAFE (instrumentul Acţiunea pentru Securitatea Europei), a precizat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.



Sistemul despre care Tusk a afirmat că va fi "cel mai modern din Europa" are numele de cod SAN va fi format din 18 baterii anti-drone, 52 de plutoane de trăgători, 18 plutoane de comandă şi circa 700 de vehicule; Kosiniak-Kamysz a promis că va fi complet operaţional în doi ani.



Realizarea va implica cooperarea cu mai multe companii poloneze de stat şi private şi cu grupul norvegian Kongsberg. Acesta a comunicat vineri că va furniza 18 baterii CUAS în valoare de circa 16 miliarde de coroane norvegiene (1,4 miliarde de euro).

Răspuns la amenințarea dronelor rusești

Polonia a investit deja miliarde de euro într-un program de modernizare rapidă a armatei, cu mai multe contracte de achiziţie de armament, de teama ameninţării ruse după invazia forţelor Moscovei în Ucraina, menţionează AFP.

Sistemul anti-drone a devenit o necesitate după ce în septembrie anul trecut forţele poloneze şi aliate din NATO au fost nevoite să ridice de la sol aviaţia de vânătoare, când circa 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei. Avioanele nu au reuşit însă să doboare decât trei drone.



Programul SAN va completa apărarea antiaeriană multistratificată în curs de realizare, din care mai fac parte programul Wisla cu sisteme americane Patriot cu rază medie de acţiune, programul Narew bazat pe rachete antiaeriene britanice cu rază scurtă, şi programul aşa-numit cu rază foarte scurtă de acţiune Pilica+.



Costurile totale ale apărării antiaeriene modernizate se vor ridica la 250 de miliarde de zloţi (59 de miliarde de euro), a informat ministrul apărării.

