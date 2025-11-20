Erupție spectaculoasă a celui mai înalt vulcan dintr-o insulă din Indonezia. Satele din apropiere au fost evacuate

Stiri externe
20-11-2025 | 07:38
Erupție spectaculoasă a vulcanului Semeru, cel mai înalt de pe insula indoneziană Java.

Știrile PRO TV

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată un nor de fum coborând cu viteză pe versanții muntelui.

Vulcanul, aflat într-o regiune cu populație mare, este unul dintre cei mai activi din zonă.

Deși nu au fost raportate victime, autoritățile au ordonat evacuarea satelor din apropiere, de teama unor noi erupții.

Indonezia se confruntă frecvent cu astfel de fenomene.

Arhipelagul se află la intersecția unor plăci tectonice majore.

