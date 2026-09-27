O erupție care a avut loc ieri dimineață a determinat autoritățile să emită un cod roșu. Norul de cenușă a ajuns până la 4 mii de metri altitudine și a fost împins de vânt spre sud. Din acest motiv, operațiunile pe aeroport au fost suspendate. Ministerul de Externe de la București le-a recomandat cetăţenilor români să se informeze înainte de zbor şi să respecte recomandările autorităţilor locale.