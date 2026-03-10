Președintele ucrainean a declarat că cererile provin din țări vecine cu Iranul, state europene și SUA. Kievul a răspuns la unele dintre ele cu „decizii concrete și sprijin specific”, a spus el.

„Există un interes clar pentru experiența Ucrainei în protejarea vieților, interceptorii relevanți, sistemele de război electronic și instruirea. Ucraina este gata să răspundă pozitiv la cererile celor care ne ajută să protejăm viețile ucrainenilor și independența Ucrainei”, a scris Zelenski într-o postare pe rețeaua X.

Războiul cu drone este o parte centrală a conflictului din Ucraina, iar Rusia a folosit mii de drone Shahed fabricate în Iran în atacurile sale nocturne asupra țării.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că țara sa este dispusă să împărtășească expertiza și este deschisă unui schimb de tehnologie și arme cu țările din Golf, care au fost atacate de drone iraniene.

Dar el a avertizat, de asemenea, că Ucraina se află în război și are o penurie de arme proprii, potrivit Sky News.

Mai mult, ajutorul pentru Iordania, unde SUA au menținut o prezență considerabilă la baza aeriană Muwaffaq Salti, a fost solicitat joi, a declarat Zelenski pentru New York Times. O echipă ucraineană a plecat acolo chiar a doua zi.

Imaginile din satelit indică faptul că radarul folosit de un sistem american de apărare aeriană Thaad de la baza din Iordania a fost avariat sau chiar distrus de atacurile iraniene, unul dintre numeroasele atacuri aparent lovite în regiune.

Ucraina a devenit expertă în doborârea dronelor iraniene

Orysia Lutsevych, de la grupul de experți Chatham House, a declarat că Ucraina „încearcă să demonstreze că este un atu, inclusiv pentru SUA și alți aliați”, oferindu-se să împărtășească experiența sa de război în schimbul ajutorului și al bunăvoinței.

Zelenski recunoaște, de asemenea, că Iranul și Rusia sunt prietene, pe fondul rapoartelor americane conform cărora Moscova împărtășește informații despre țintire cu Teheranul. „Dacă Rusia trimite informații Iranului, Ucraina va trimite specialiști și interceptori pentru a apăra aceste baze și infrastructura energetică și de apă”, a adăugat Lutsevych.

Ucraina a devenit expertă în doborârea dronelor iraniene, pe care Rusia le lansează aproape zilnic împotriva sa

În ultima săptămână, președintele ucrainean a discutat cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Bahrainului, Qatarului și Iordaniei, potrivit Kievului. „Este foarte important să ne coordonăm pentru securitate atât în ​​Europa, cât și în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski după ce a vorbit cu prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman.

Ucraina se confruntă cu atacuri rusești aproape zilnice cu roiuri de drone Shahed-136, din septembrie 2024. Proiectate inițial în Iran, tehnologia a fost transferată în Rusia, permițând Moscovei să le producă în număr mare.

Combaterea acestora a forțat Kievul să dezvolte capabilități de apărare aeriană cu costuri reduse pentru a împiedica trecerea unui număr mare de aeronave de atac cu aripi delta, cu rate de interceptare de peste 85% sau 90%. Sâmbătă dimineață, forțele aeriene ale Ucrainei au raportat că au oprit 453 din cele 480 de drone care soseau.

Inițial, Ucraina s-a bazat în mare măsură pe echipaje de mitraliere terestre și pe un număr mic de avioane de vânătoare pentru a le opri, dar în ultimele șase luni a început să utilizeze interceptoare Shahed ieftine și de mare viteză, care sunt pilotate de la sol.

Printre acestea se numără racheta Sting fabricată de Wild Hornets, care costă 2.000 de dolari bucata. În februarie, dronele interceptoare au distrus peste 70% din dronele de atac de tip Shahed deasupra Kievului și a periferiei sale, potrivit șefului forțelor armate, Oleksandr Syrskyi.

Strategia contrastează cu țările din Golf și Orientul Mijlociu, care au folosit intens sistemele de apărare aeriană Patriot și Thaad, fabricate în SUA, pentru a face față rachetelor și dronelor lansate de Iran, scrie The Guardian.