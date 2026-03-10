Mojtaba Khamenei a fost ales duminică noul lider suprem al Iranului, după uciderea ayatollahului Ali Khamenei într-un atac cu rachete, care a declanșat, de altfel și războiul din Orientul Mijlociu.

Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, este una dintre cele mai influente figuri din clerul iranian și a fost considerat de ani de zile unul dintre principalii candidați la succesiunea tatălui său.

Israelul a promis în weekend că va vâna și ucide pe oricine va fi ales de Adunarea Experților din Iran ca nou lider.

Până acum, se știe că Mojtaba a fost rănit într-o explozie, dar nu este clar dacă a fost aceeași explozie care l-a ucis pe tatăl său.

Duminică, un ministru al Afacerilor Externe a avertizat că numirea sa „nu sugerează nicio schimbare de direcție din partea Iranului”. Comentariul a fost repetat de mulți iranieni din țară.

Unul dintre ei, pe nume Mohammed, a declarat pentru Daily Mail: „Ne-am săturat de mullahii care ne controlează și sperăm cu adevărat ca Israelul și America să-l ucidă și pe el în curând. Nu suntem mulțumiți de acest nou lider, este la fel de rău ca tatăl său”.

Teheranul a impus o blocare aproape totală a comunicațiilor, ceea ce face extrem de dificilă comunicarea cu locuitorii din Iran. Cei care o fac riscă să fie arestați de autorități.

Un alt locuitor, un frizer, a adăugat: „Oamenii lucrează. Își duc viața normală. Și da, IRGC (Garda Revoluționară Islamică) continuă să aresteze oameni”.

La doar câteva ore după numirea lui Mojtaba, televiziunea de stat iraniană l-a numit „jaanbaaz” – un termen care se referă la o persoană rănită în urma unei acțiuni inamice.

Detaliile exacte ale rănilor sale nu au fost dezvăluite, iar el nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului, de teamă să nu fie ținta unui asasinat din partea SUA și Israelului. Un locuitor din Teheran a declarat: „Oamenii sunt îngroziți de alegerea lui Mojtaba și toată lumea așteaptă ca el să fie înlăturat cât mai curând posibil”.

„Nu e nicio șansă de schimbare”

Un alt bărbat a declarat pentru BBC: „Chiar și cea mai mică șansă de schimbare a dispărut din sistem. Așadar, totul va rămâne la fel – nici măcar nu trebuie să-și schimbe sloganurile pentru a-l susține”.

Altcineva a adăugat: „Este răzbunător. I-au ucis tatăl și nu va renunța. Dacă nu se poate răzbuna pe SUA, se va răzbuna pe noi, oamenii obișnuiți”.

Totuși, în mijlocul criticilor, mii de oameni s-au adunat într-o piață din Teheran pentru a-și declara loialitatea față de Mojtaba.

Ministrul israelian Amichai Chikli a declarat pentru Daily Mail: „Oricine ar fi numit de regimul iranian în funcția de lider suprem, va fi un om marcat”.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins, de asemenea, procesul utilizat pentru alegerea noului lider. „Va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp” a declarat Trump pentru ABC News.