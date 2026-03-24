Cei 12 juraţi ai unui tribunal civil din Los Angeles au fost trimişi acasă luni seara, după o nouă zi de deliberări fără rezultat, potrivit AFP.

Foarte aşteptat, acest verdict ar trebui să ofere un prim punct de referinţă pentru mii de reclamanţi din Statele Unite care acuză marile platforme că sunt responsabile de o epidemie de dependenţă a tinerilor de reţelele sociale.

Nu se ştie nimic despre dezbaterile din spatele uşilor închise ale acestor 12 cetăţeni, cu excepţia întrebărilor scrise, analizate cu atenţie, pe care le adresează din când în când judecătoarei Carolyn Kuhl şi avocaţilor tuturor părţilor. Iar cea de luni a dezvăluit un punct de blocaj al dezbaterilor lor.

„Juriul are dificultăţi în a ajunge la un consens în privinţa unuia dintre inculpaţi, aveţi vreun sfat cu privire la modul de a merge mai departe?”, este o întrebare citită de judecătoare.

Ca răspuns, magistrata le-a cerut să-şi continue deliberările. Juraţii trebuie să se pronunţe asupra mai multor aspecte ale procesului cu o majoritate calificată de nouă voturi din douăsprezece.

„Dacă nu sunteţi în măsură să pronunţaţi un verdict, dosarul va fi prezentat unui alt juriu (...) şi va genera costuri suplimentare” pentru comunitate, a avertizat ea, invitând juraţii să „păstreze o minte deschisă şi să se simtă liberi să-şi schimbe părerea” fără a „renunţa la convingerile lor cu privire la adevăr şi la greutatea probelor”.

„Aici facem ghicitori în frunze de ceai”, a comentat Mark Lanier, avocatul reclamantei, referindu-se la interpretarea întrebărilor juriului.

„Nu cred deloc că suntem aproape de un «mistrial», adică de un eşec al procesului care ar obliga la reluarea procedurii”, a adăugat el.

Vineri, juraţii au pus o întrebare tehnică privind daunele şi interesele, sugerând că ar putea considera una dintre cele două platforme responsabilă din punct de vedere legal pentru problemele de sănătate mintală întâmpinate de utilizatorii cu vârsta sub 18 ani.

Acest verdict este aşteptat cu mare interes înaintea altor două procese din Los Angeles, care ar urma să servească drept precedent pentru peste o mie de familii americane care au dat în judecată marile reţele de socializare.

TikTok şi Snapchat, implicate şi ele în aceste proceduri, au ales să semneze un acord cu valoare confidenţială cu reclamanta din primul dosar pentru a evita un proces.

Alte sute de familii, susţinute de ONG-uri şi de districtele şcolare, dau în judecată giganţii reţelelor sociale în faţa unei judecătoare federale din Oakland pentru acuzaţii similare.

Aceste proceduri judiciare nu vizează conţinutul publicat pe platforme, care beneficiază de imunitate în acest sens conform legislaţiei americane, ci însăşi concepţia reţelelor sociale, acuzate că au multiplicat funcţionalităţile - butoane „like”, derulare infinită, notificări intense, filtre estetice etc. - pentru a-şi reţine utilizatorii cât mai mult timp posibil, în primul rând pe minori.

Juraţii trebuie să decidă dacă Meta şi Google au dat dovadă de „neglijenţă” în dezvoltarea platformelor lor respective, Instagram şi YouTube.

De asemenea, aceştia trebuie să decidă dacă cele două companii ar fi trebuit să ştie că platformele lor erau „periculoase” pentru minori, dacă nu puteau ignora faptul că „utilizatorii nu ar fi conştientizat pericolul” şi dacă şi-au încălcat obligaţia de a-i „avertiza” în acest sens.

În cele din urmă, juraţii trebuie să stabilească dacă această eventuală „neglijenţă” de proiectare sau această lipsă de avertizare a constituit un „factor substanţial” al prejudiciilor suferite de reclamanta Kaley G.M.

Această californiană în vârstă de 20 de ani, care a devenit o utilizatoare compulsivă a reţelelor sociale încă din copilărie, le consideră responsabile pentru problemele sale de sănătate, în special pentru depresie, anxietate şi gânduri suicidale.