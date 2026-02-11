După raidul militar din ianuarie care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, președintele Donald Trump vrea ca firmele americane să conducă relansarea industriei petroliere și exploatare a gazelor din Venezuela, paralizată de ani de subinvestiție și gestionare defectuoasă. relatează AFP preluat de news.ro

Departamentul Trezoreriei autorizează treptat tranzacții ale „entităților americane consacrate" pe întreg lanțul de producție — extracție, rafinare, depozitare și livrare — cu condiția ca petrolul să nu ajungă în Rusia, Iran, Coreea de Nord, Cuba sau China.

Adunarea Națională a Venezuelei a adoptat recent o reformă pentru deschiderea sectorului petrolier investițiilor private, răsturnând modelul socialist moștenit de la Hugo Chávez (1999-2013). Este o cerință a președintelui Trump, potrivit analiștilor.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, intenționează să viziteze Venezuela în curând. Odinioară „Venezuela Saudită", țara deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, dar producția a scăzut de la peste 3 milioane barili/zi la începutul anilor 2000 la 350.000 în 2020. În prezent, autoritățile raportează circa 1,2 milioane barili/zi.