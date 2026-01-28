Anunțul a fost făcut marţi de preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, într-un nou semnal de apropiere între două tabere aflate mult timp în conflict, relatează AFP, preluat de news.ro.

Venezuela se află sub sancţiuni americane severe, inclusiv sub un embargo petrolier, din 2019, după prima realegere contestată a lui Nicolas Maduro. În timpul primului său mandat, preşedintele american Donald Trump a dispus şi îngheţarea fondurilor venezuelene aflate în conturi internaţionale, evaluate de Maduro, în 2022, la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Anunţul privind deblocarea acestora a fost făcut de Delcy Rodriguez într-o intervenţie la televiziunea de stat.

„Dezgheţăm resursele din Venezuela care aparţin poporului venezuelean”, a declarat ea.

Potrivit liderului interimar de la Caracas, fondurile vor fi direcţionate spre domenii considerate prioritare, în special către sistemul sanitar.

„Acest lucru ne va permite să investim resurse semnificative în echipamente pentru spitale – echipamente pe care le achiziţionăm din Statele Unite şi din alte ţări”, a adăugat Rodriguez, fără a preciza valoarea sumelor eliberate.

În ultimele zile, sub coordonarea lui Rodriguez, au fost încheiate mai multe acorduri între Washington şi autorităţile interimare venezuelene, într-un context marcat de tentative de relansare a dialogului bilateral.

„Reafirm ceea ce a spus preşedintele Donald Trump: că am stabilit canale de comunicare marcate de respect şi curtoazie, atât cu preşedintele Statelor Unite, cât şi cu secretarul (Marco) Rubio, cu care stabilim un program de lucru”, a declarat Rodriguez.

Petrolul, miza evidentă

Liderul interimar de la Caracas încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu administraţia Trump, care a avertizat că va adopta măsuri dure dacă guvernul interimar – format din apropiaţi ai lui Nicolas Maduro – nu se aliniază politicii Washingtonului. Printre mizele majore se află accesul la vastele rezerve petroliere ale Venezuelei.

Donald Trump a descris conducerea lui Rodriguez drept „foarte puternică” şi a afirmat că Statele Unite deja preiau o parte din petrolul venezuelean.

Deşi insistă că ţara sa nu se află sub tutela SUA, Delcy Rodriguez se confruntă cu avertismente explicite din partea Washingtonului. Secretarul de stat Marco Rubio urmează să declare miercuri că liderul interimar riscă să aibă aceeaşi soartă ca şi Nicolas Maduro dacă nu răspunde solicitărilor administraţiei americane.

Rodriguez „este foarte conştientă de soarta lui Maduro”, urmează să spună Rubio în faţa Comisiei pentru relaţii externe a Senatului, potrivit mărturiei pregătite.

„Credem că interesul ei personal este în concordanţă cu promovarea obiectivelor noastre cheie”, se arată în text, Rubio avertizând totodată: „Suntem pregătiţi să folosim forţa pentru a asigura o cooperare maximă”.

Alegerile, excluse

Venezuela deţine aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol şi a fost, în trecut, un furnizor important de ţiţei pentru Statele Unite, mai multe companii americane desfăşurând operaţiuni în ţară până în 2007.

Un alt semnal de schimbare a apărut săptămâna trecută, când Statele Unite au confirmat-o pe Laura F. Dogu, fostă ambasadoare în Nicaragua şi Honduras, în funcţia de nou însărcinat cu afaceri la Caracas. Decizia a fost interpretată drept un pas spre restabilirea relaţiilor diplomatice complete, suspendate în 2019.

Constituţia Venezuelei prevede organizarea de alegeri anticipate în cazul în care funcţia de preşedinte devine vacantă înainte de jumătatea mandatului. Nicolas Maduro a depus jurământul pentru un nou mandat în ianuarie 2025.

Fiul său, congresmanul Nicolas Maduro Guerra, a respins însă marţi această posibilitate, susţinând că legislaţia nu prevede alegeri anticipate în cazul unei „răpiri”, termen folosit pentru a descrie soarta tatălui său.

„Nu există niciun termen limită. Alegerile nu sunt în discuţie”, a declarat el pentru AFP, la Caracas.

