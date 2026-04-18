Concluziile vin ca răspuns la legislaţia planificată de resetare a relaţiilor dintre Regatul Unit şi UE, care urmează să facă parte din pachetul ce va fi prezentat de prim-ministru pe 13 mai.

Guvernul britanic va încerca să adopte o nouă legislaţie care ar permite adoptarea regulilor pieţei unice printr-o legislaţie secundară.

Raportul The Best for Britain - o campanie a societăţii civile formată din cercetători, cercetători, strategi şi activişti care spun că lucrează pentru a rezolva "problemele cu care se confruntă Regatul Unit după Brexit" - a folosit sondajele recente YouGov pentru a stabili că planul actual al guvernului are un sprijin larg, dar superficial, susţinând că mulţi alegători sunt reticenţi, în speranţa a ceva mai bun.

Sondajele sugerează că 61% dintre locuitorii Regatului Unit susţin construirea de legături mai strânse şi stabilirea unei alinieri mai profunde cu UE, dar doar 19% îşi exprimă un sprijin puternic.

Totuşi, atunci când se confruntă cu opţiunile pentru această resetare, aderarea la UE este cea mai populară alegere, cu o aprobare de 53%.

Aceasta este comparată cu alte opţiuni, cum ar fi aderarea la piaţa unică a UE, negocierea unei uniuni vamale Regatul Unit-UE sau îndepărtarea şi mai mult de UE.

"Este evident că există puţin interes pentru căile de mijloc ale unei uniuni vamale sau ale intrării pe piaţa unică, în raport cu sprijinul răsunător şi profund simţit pentru aderarea la UE", a declarat Naomi Smith, director executiv al The Best for Britain.

Raportul a indicat, de asemenea, că sprijinul pentru UE este cel mai ridicat în rândul susţinătorilor laburiştilor (83%), liberal-democraţilor (84%) şi verzilor (82%).

Aproximativ 39% dintre conservatori susţin această politică, alături de 18% dintre alegătorii Reform UK, conform sondajului YouGov.

Sondajele mai sugerează că partidele care pledează pentru aderarea la UE cresc de fapt sprijinul din partea susţinătorilor laburiştilor, liberal-democraţilor şi verzilor.

Datele YouGov sunt extrapolate din două sondaje realizate pe mai mult de 4.000 de alegători din întreg spectrul politic, din septembrie 2025 şi martie 2026.

"Cu un preşedinte american haotic care se joacă de-a războiul cu vieţile noastre, lansând un conflict inflaţionist la nivel global, este acum mai evident ca oricând că 'relaţia noastră specială' trebuie să fie cu vecinii noştri de pe continentul nostru, unde Regatul Unit poate avea puterea de a lua decizii în comun şi de a exercita o influenţă adecvată", a declarat Neil Kinnock, fost lider al Partidului Laburist şi ex-vicepreşedinte al Comisiei Europene.

"Recunoaşterea acestei realităţi economice, politice şi de securitate raţionale câştigă un sprijin public tot mai mare, aşa cum arată acest raport. Este cursul patriotic, va aduce atractivitate electorală şi, cel mai important, va servi viitorului şi generaţiilor viitoare", a adăugat el.

Utilizarea puterilor lui Henric al VIII-lea pentru o legislație secundară

Planul actual al prim-ministrului britanic Keir Starmer pentru o resetare cu Bruxelles-ul prevede utilizarea aşa-numitelor puteri ale lui Henric al VIII-lea (rege al Angliei între 1509 și 1547 - n.red.) pentru a introduce legislaţie secundară.

Acest lucru va însemna probabil că membrii parlamentului vor aproba noi reguli, deoarece parlamentul poate fie să aprobe, fie să respingă legislaţia secundară, dar nu o poate modifica.

Criticii consideră că planul de a permite utilizarea legislaţiei secundare pentru o aliniere dinamică cu Bruxelles-ul - adică modificarea regulilor Regatului Unit pentru a le reflecta pe cele stabilite la Bruxelles pentru a facilita comerţul - ar scoate din ecuaţie legislativul britanic.

Însă, într-o declaraţie acordată BBC Radio 5, prim-ministrul a declarat că schimbările vor intra în vigoare numai dacă parlamentul adoptă legislaţia, adăugând că o relaţie mai puternică cu Europa este în "interesul superior al Regatului Unit".

"Trăim într-o lume în care există conflicte masive, o mare incertitudine şi cred cu tărie că interesele superioare ale Regatului Unit constau într-o relaţie mai puternică şi mai strânsă cu Europa, fie că este vorba de apărare şi securitate, energie, inevitabil, şi, de asemenea, economia noastră", a declarat premierul britanic

Această poziţie, potrivit The Best for Britain, pare să aibă un sprijin larg în întregul spectru electoral al Regatului Unit, dar s-ar putea să fie mai puţin clar care este cea mai bună formulă pentru crearea acestei legături mai strânse.