”Cu Ilie Bolojan am vorbit ultima dată, am băut o cafea joi dimineaţă”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara, răspunzând unei întrebări.

El a mai precizat că întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria.

Grindeanu a fost întrebat şi dacă s-ar putea ajunge la alegeri anticipate.

”La alegeri anticipate se ajunge dacă vor pica trei guverne în Parlament şi niciodată nu poţi să excluzi acest scenariu. Dacă acest scenariu va deveni realitate, vom avea alegeri anticipate. Dar asta îmi este foarte greu să anticipez acum că se va ajunge la acest lucru”, a răspuns preşedintele PSD.

Întrebat, de asemenea, ce s-a întâmplat în coaliţie acum, de nu se mai poate trece peste, Grindeanu s-a referit la o autoevaluare a miniştrilor PSD din guvern.

”Undeva la începutul lunii decembrie a anului trecut, noi am hotărât că vom face o evaluare a guvernării. Am spus public acest lucru şi că această evaluare o facem după ce se va aproba bugetul de stat. Iarăşi am spus public acest lucru. Odată cu aprobarea bugetului de stat am intrat în acea perioadă de evaluare, am făcut lucrurile aşa cum le ştiţi, în ultimele săptămâni, am avut aceste întâlniri regionale, deci cumva, nu e niciun fel de surpriză, am făcut aceste lucruri şi le-am anunţat public la începutul lunii decembrie 2025. Dar vreau să vă spun ceva. Evaluarea aceasta înseamnă şi autoevaluarea. Autoevaluarea PSD se referă la ministerele pe care le gestionează PSD-ul sau le-a gestionat în acest guvern, la lucrurile pe care le-a făcut, bune şi rele, şi este absolut normal şi iarăşi decent, dacă e să vorbeşti despre o evaluare a guvernării din care faci parte, să începi. cu autoevaluarea. Şi asta vom face luni. Ministrii îşi vor prezenta, toţi ministrii luni îşi vor prezinta un raport de activitate în cadrul guvernării şi după aceea, evident, vom face evaluarea pe de-a-ntregul”, a mai declarat Grindeanu.