"Ca Partid Laburist, ar trebui să candidăm la următoarele alegeri generale cu un angajament clar în platforma noastră: un vot laburist ar însemna revenirea în Uniunea Europeană", a afirmat Khan, într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica, preluat de presa britanică.

Potrivit primarului capitalei britanice, ieşirea Regatului Unit din UE a făcut rău ţării, iar sosirea lui Donald Trump la preşedinţia SUA, cu politicile sale tarifare, a generat "incertitudine economică" şi un scenariu diferit de cel care exista înainte de referendumul din 2016 privind Brexitul.

"Trebuie să fim fără echivoc în ceea ce priveşte beneficiile Uniunii Europene, deoarece acum am văzut alternativa: mai puţine investiţii în Regatul Unit şi mai puţine exporturi către UE", a declarat el pentru La Repubblica.

În acest sens, el a propus o foaie de parcurs clară pentru revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană: mai întâi, restabilirea relaţiilor, lucru pe care actualul guvern laburist al lui Keir Starmer l-a început deja, şi apoi revenirea la Uniunea Vamală şi la piaţa unică în timpul actualei legislaturi.

Laburistul Khan este de un deceniu primarul Londrei

Khan este primar al capitalei britanice din mai 2016, aproape un deceniu în care recunoaşte că i-a "frânt inima" să vadă cum Brexitul a forţat mulţi europeni să părăsească Londra, ceea ce a avut un impact şi asupra economiei şi societăţii ţării.

Partidul Laburist, care guvernează Regatul Unit din iulie 2024, se înfruntă cu principalul său test în următoarele alegeri locale (şi alegeri regionale în Scoţia şi Ţara Galilor) din 7 mai.

Într-un moment în care prim-ministrul Starmer se confruntă cu o nepopularitate publică generalizată, partidul populist de dreapta Reform UK, care îl are ca lider pe Nigel Farage, îşi propune să câştige mai multe mandate şi conduce cu 25% în intenţiile de vot pentru alegerile generale din 2029.