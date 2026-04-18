Bărbatul în vârstă de 64 de ani, cunoscut drept „pacientul din Oslo”, se află în remisie de cinci ani după ce a primit un transplant de celule stem, relatează metro.co.uk.

Fratele său, donatorul, s-a dovedit a fi rezistent la virusul care, dacă nu este tratat, poate fi letal.

Deși tratamentele pot ține HIV sub control, virusul rămâne extrem de dificil de vindecat definitiv, deoarece poate rămâne ascuns în celule.

Pacientul din Oslo a fost diagnosticat inițial cu HIV în 2006, la vârsta de 44 de ani.

Ulterior, în 2017, a fost diagnosticat și cu sindrom mielodisplazic, un tip de cancer al sângelui, adesea fatal.

Însă, medicii au găsit o soluție atunci când s-au orientat către fratele său mai mare, care s-a dovedit că poartă exact o anumită genă, cunoscută sub numele de CCR5, care blochează intrarea HIV în organism.

Această mutație de rezistență este prezentă doar la aproximativ una din o sută de persoane din Europa.

Chiar dacă se găsește un donator cu această variantă genetică, transplantul de celule stem este potrivit doar pentru pacienții care au atât HIV, cât și cancer de sânge.

La doar doi ani după procedură, bărbatul a încetat să mai ia medicamente antiretrovirale, care până atunci îi țineau boala sub control.

Analizele de sânge, măduvă osoasă și intestinul nu au arătat nicio urmă de virus.

Anders Eivind Myhre de la Spitalul Universitar din Oslo a declarat că medicii sunt destul de siguri că pacientul norvegian este vindecat „în toate sensurile practice”.

Pacientul a spus că descoperirea a fost ca „și cum ar fi câștigat la loterie de două ori”, a declarat el pentru AFP.

Se crede că este pentru prima dată când un pacient cu HIV primește un transplant de celule stem de la un membru al familiei.

Peste 3.000 de britanici au fost diagnosticați cu HIV în 2024, boala cauzând moartea a 643 de persoane în Marea Britanie în același an.