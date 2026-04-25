Animalul și-a făcut apariția trei seri la rând în zona de agrement de la Platoul Cornești și a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce căuta mâncare.

Autoritățile au montat o capcană specială și așteaptă să prindă sălbăticiunea.

În imagini se observă cum puiul de urs ajunge pe aleea cu tarabe și cercetează coșurile de gunoi de vis-a-vis, cel mai probabil în căutare de hrană.

Mărturii ale localnicilor

Femeie: „Peste tot umblă, peste tot, și în case și în curte. Nu este hrană în pădure, bănuiesc.”

Femeie: „Au pus capcană. Au mai fost prinși. E pericol pentru toată lumea. Din câte am înțeles a fost și aici pe alee, unul mic.”

Reprezentanții grădinii zoologice amplasate acolo cred că animalul ar avea culcuș în apropiere.

Szantho Janos, directorul grădinii zoologice din Târgu Mureș: „Până acum, în fiecare seară a venit în această zonă, se uită după resturi de alimente. Urmărim pe sistemul nostru video; se pare că este un urs foarte tânăr, poate doi ani sau maxim trei, s-a separat de mamă recent poate și acum încearcă să găsească locul unde să se stabilească.”

Planuri de relocare și capturare

Autoritățile au decis ca ursul, care a fost zărit de mai multe ori, să fie relocat. Au montat un container special pe alee, cu speranța că îl vor captura și că vizitatorii vor fi în siguranță.

Bărbat: „Noi numai ziua umblăm și ziua încă nu s-a văzut, seara da sau noaptea, dar ziua încă nu.”

Apariția puiului de urs în zonă nu e un caz izolat. Anul trecut, pe Platoul Cornești, au fost observate alte douăsprezece exemplare, care au provocat și pagube. Unele chiar au atacat alte animale de la Grădina Zoologică.

Pentru a ține departe sălbăticiunile, autoritățile au adus în zonă tomberoane speciale, care se deschid doar cu cheia și sunt golite frecvent. Dar urșii sunt atrași de resturile de mâncare rămase de la tarabe și de la vizitatorii care le aruncă pe jos.