Președintele francez, Emmanuel Macron, a mers chiar mai departe, îndemnându-i pe aliați să „redeschidă discuția” privind aderarea Ucrainei la NATO.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „În contextul solicitărilor maximaliste emise de Rusia, ar trebui să redeschidem discuția privind primirea Ucrainei în NATO. Este un moment potrivit. Ucraina este o țară cu o armată numeroasă și bine echipată, iar în contextul actual de securitate, prezența ei în NATO este justificată”.

Președintele francez a prezidat, împreună cu cancelarul german și premierul britanic, summitul Coaliției de Voință de la Berlin, la care au participat aproape 30 de lideri.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Statele Unite știu că, fără noi, nu va exista pace. Dorim să fim implicați în aceste negocieri. Vrem să participăm la negocieri ca parte a unei echipe, alături de Kiev și Washington”.

Andy Burnham, premierul Marii Britanii: „Suntem pregătiți să intrăm în discuții serioase privind securitatea europeană, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o abordare la fel de serioasă și, ceea ce este esențial, doar după încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Sper ca acest mesaj să fie auzit foarte clar la Moscova. Atât timp cât va fi necesar, vom fi alături de Ucraina și nu vom da înapoi”.

Emisarii președintelui Trump s-au alăturat liderilor europeni reuniți la Berlin.

Jared Kushner, emisarul președintelui Donald Trump: „Cred că am reușit să-i facem pe ruși să accepte acest concept, potrivit căruia orice garanție de securitate oferită Ucrainei s-ar baza pe articolul 5 al Tratatului NATO. Știu că există mult scepticism și neîncredere în Rusia cu privire la acest concept, dar tocmai de aceea este important să reluăm dialogul dintre Europa și Rusia”.

În drumul de întoarcere spre casă, Donald Trump i-a informat telefonic pe liderii europeni despre discuțiile purtate cu Vladimir Putin și Xi Jinping cu privire la Ucraina. Numai că, potrivit unor surse consultate de publicația Politico, le-ar fi sugerat să o lase mai domol cu susținerea militară pentru Kiev.

Pe de altă parte, la finalul întrevederii tripartite de ieri, Vladimir Putin a transmis că nu renunță la revendicările teritoriale în Ucraina.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Ucraina spune că va păstra ceva timp cele 10 procente din Donbas. Însă, dacă va veni momentul când nu va mai putea apăra acest teritoriu, atunci ce sens mai are să țină cu dinții de el?”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă am fi fost dispuși să ne lăsăm teritoriul în mâna agresorului, am fi făcut asta în 2022. Le-am transmis rușilor că, dacă vor să discute despre teritorii, trebuie să mi se adreseze mie. Dacă nu fac asta, atunci probabil nu este atât de important pentru ei”.