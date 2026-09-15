Judecătorii au amânat însă aplicarea ei. Același complet îl eliberase din închisoare la doar trei zile după ce fusese condamnat definitiv și încarcerat în penitenciar.

Omul de afaceri Mihai Bizu a stat trei zile la închisoare, după ce, anul trecut, în iulie, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani și opt luni de închisoare. Judecătorii l-au găsit vinovat de loviri și alte violențe, lipsire ilegală de libertate și influențarea declarațiilor. A fost însă eliberat rapid, după ce un alt complet al aceleiași instanțe a decis să îi rejudece cazul. Iar după noul verdict nu se mai întoarce după gratii.

Cristina Manea, avocatul victimei: „O soluție pe care noi o considerăm blândă, o soluție pe care nu, bineînțeles, nu am acceptat-o cu ușurință, însă, în final, s-a terminat acest capitol foarte împovărător pentru clienta mea și poate, din acest moment, justiția va fi mai atentă la astfel de cazuri, cazuri care puteau să fie unul dintre foarte multele cazuri de femicid care se întâmplă în țara noastră.”

Întâmplarea petrecută în vara lui 2020, pe terasa unei vile din Mamaia, a fost tratată de procurori ca o tentativă de omor. Omul de afaceri a și fost arestat preventiv atunci, vreme de patru luni, pentru acuzația că, într-un acces de gelozie și furie, a încercat să își înece, într-un jacuzzi, soția de atunci, o cunoscută instructoare de yoga. În cei șase ani scurși de la scandal, multimilionarul a reușit însă să convingă judecătorii să îi admită o contestație în anulare, o cale extraordinară de atac după sentința definitivă, și să nu îl mai trimită în detenție.

Cele două judecătoare din complet au apreciat că: „Durata scurtă a scufundărilor, lipsa unor consecințe medicale specifice unei asfixii prin înec, absența acordării primului ajutor (...) și împrejurarea că persoanei vătămate i s-a permis să iasă la suprafață pentru a respira nu permit reținerea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, a intenției de a ucide”, se arată în Decizia Penală a Curții de Apel București.

Corespondent Știrile Pro TV: „Același complet de judecată al Curții de Apel București a ajuns la concluzia că a trecut mult prea mult timp de la întâmplările scandaloase, dar și că, în aceste condiții, omului de afaceri i se cuvine doar un avertisment judiciar. Așa că judecătorii i-au stabilit o pedeapsă de un an de închisoare pentru violență în familie, dar au amânat aplicarea ei.”

Omul de afaceri a refuzat să comenteze decizia, însă a vorbit în numele lui unul dintre avocații săi.

Răzvan Dalu, avocatul omului de afaceri: „În sfârșit am obținut o soluție justă, dreaptă. Considerăm că analiza efectuată de Curtea de Apel București este una adaptată și corectă, raportat la situația de fapt!”

Parchetul Curții de Apel București ar putea declara un recurs în casație.