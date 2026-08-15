Ziua este cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare și este, pentru milioane de români, și o ocazie de a-i felicita pe cei care poartă numele Maria și derivatele acestuia. Totuși, există o întrebare care revine în fiecare an. Este corect să spunem „La mulți ani!” de Sfânta Maria Mare sau este mai potrivit să evităm această urare, având în vedere semnificația sărbătorii?

În tradiția ortodoxă, sărbătorile dedicate Maicii Domnului ocupă un loc aparte și sunt printre cele mai importante momente ale anului. Dacă Sfânta Maria Mică marchează Nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare este dedicată Adormirii Maicii Domnului.

Sfânta Maria Mare – 15 august. Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului este prăznuită pe 15 august și este cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mare sau Uspenia. Este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox.

Termenul „Adormire” exprimă credința creștină potrivit căreia Maica Domnului a trecut din această viață la cea veșnică. Sărbătoarea nu este privită însă doar prin prisma morții, ci ca o trecere spre viața veșnică, motiv pentru care are un caracter profund luminos și plin de speranță.

Tradiția Bisericii vorbește despre faptul că Apostolii au fost aduși în chip minunat la mormântul Maicii Domnului, iar atunci când acesta a fost deschis, trupul ei nu mai era acolo. Acest episod stă la baza credinței în ridicarea Maicii Domnului la cer.

Este sau nu 15 august zi de onomastică

Da, în tradiția românească, 15 august este considerată zi de sărbătoare pentru numeroase persoane care poartă numele Maria și forme derivate ale acestuia.

Totuși, în jurul acestei date există o controversă legată de urarea „La mulți ani!”. Unii credincioși consideră că nu este potrivit să felicite pe cineva de Sfânta Maria Mare, deoarece sărbătoarea amintește de Adormirea Maicii Domnului. Din această perspectivă, ziua de 8 septembrie, când este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, ar fi mai potrivită pentru urări.

Această interpretare ține însă mai ales de tradiția populară. Biserica Ortodoxă nu interzice urarea „La mulți ani!” pe 15 august. Dimpotrivă, Adormirea Maicii Domnului este înțeleasă ca trecere la viața veșnică, iar sărbătoarea are un caracter de bucurie și speranță.

Prin urmare, persoanele care aleg să spună „La mulți ani!” pe 15 august nu încalcă o regulă bisericească. În același timp, cei care preferă să respecte tradiția potrivit căreia onomastica trebuie să fie legată de Nașterea Maicii Domnului pot face urările pe 8 septembrie.

Sfânta Maria Mică – 8 septembrie. Nașterea Maicii Domnului

Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică.

Sărbătoarea marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria și este una dintre marile sărbători dedicate Maicii Domnului. Spre deosebire de 15 august, când este prăznuită trecerea sa la cele veșnice, 8 septembrie are ca temă nașterea și începutul unui nou drum.

Din acest motiv, în tradiția populară, Sfânta Maria Mică este considerată de unii momentul mai potrivit pentru a transmite urări celor care poartă numele Maria sau unul dintre derivatele acestuia.

Când este corect să spunem „La mulți ani”? De Sfânta Maria Mare sau de Sfânta Maria Mică

Nu există o regulă bisericească potrivit căreia urarea „La mulți ani!” ar fi interzisă pe 15 august. Diferența dintre cele două date ține în principal de tradiția și obiceiurile fiecărei familii sau comunități.

Cei care urmează tradiția populară potrivit căreia onomastica se sărbătorește la Nașterea Maicii Domnului aleg data de 8 septembrie pentru urări. În schimb, în practica românească actuală, foarte multe persoane îi felicită pe cei care poartă numele Maria chiar pe 15 august, de Sfânta Maria Mare.

Așadar, dacă te întrebi dacă este greșit să spui „La mulți ani!” pe 15 august, răspunsul este nu. Nu există o interdicție religioasă în acest sens. Mai important este să fie respectată semnificația sărbătorii și să fie transmisă urarea cu bucurie și respect.

Câți români își serbează onomastica de Sfânta Maria

Sfânta Maria se numără printre sărbătorile care aduc cele mai multe persoane în atenția calendarului onomastic. Milioane de români poartă numele Maria sau unul dintre numele derivate și își pot sărbători onomastica în legătură cu una dintre cele două mari sărbători dedicate Maicii Domnului.

Potrivit datelor menționate în sursa analizată, peste 2,6 milioane de români își sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria, dintre care aproximativ 2 milioane sunt femei.

Cele mai populare nume sărbătorite de Sfânta Maria

Printre cele mai cunoscute nume feminine asociate sărbătorii se numără Maria, Mariana, Marinela, Marina, Marieta și Maricica. În funcție de regiune și de familie, sunt întâlnite și numeroase diminutive sau forme derivate, precum Măriuca, Mari, Mia, Măriuța ori Marinușa.

În cazul bărbaților, printre numele asociate tradițional acestei sărbători se regăsesc Marian, Marin, Marinel și Marinică.

Astfel, indiferent dacă aleg să facă urările pe 15 august sau pe 8 septembrie, cei care respectă tradiția pot marca această zi printr-un gând bun și o urare adresată celor dragi.