„Trebuie făcut tot posibilul pentru a împiedica Libanul să se prăbușească în haos. Hezbollah trebuie să oprească imediat escaladarea. Israelul trebuie să abandoneze ofensiva sa la scară largă și să înceteze atacurile masive, în contextul în care sute de mii de oameni au fugit deja de bombardamente”, a scris Macron pe platforma X.

El a precizat că a vorbit vineri cu președintele libanez Joseph Aoun, prim-ministrul libanez Nawaf Salam și președintele parlamentului libanez, Nabih Berri.

Macron cere discuții directe între Israel și Liban

„Guvernul libanez și-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în discuții directe cu Israelul. Toate părțile din țară trebuie să fie reprezentate”, a spus președintele francez.

„Israelul trebuie să profite de această oportunitate pentru a iniția discuții și a înceta focul, a găsi o soluție durabilă și a permite autorităților libaneze să își pună în aplicare angajamentele față de suveranitatea Libanului”, a adăugat Emmanuel Macron.

El afirmă că „Franța este pregătită să faciliteze aceste discuții, găzduindu-le la Paris”.

Hezbollah anunță că este pregătit pentru o confruntare lungă

Mișcarea pro-iraniană Hezbollah a atras Libanul în războiul regional pe 2 martie, lansând rachete asupra Israelului pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului.

De atunci, Israelul a atacat Libanul și amenință să-și extindă operațiunile.

Vineri, în al doilea său discurs televizat de la începutul conflictului, liderul Hezbollah, Nadim Qassem, a declarat că este pregătit pentru „o confruntare lungă”. „Nu vom oferi inamicului mijloacele de a-și atinge obiectivul de a ne eradica sau de a controla Libanul”, a afirmat el.