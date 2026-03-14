De la studiouri independente, până la giganți ai industriei care produc la noi în țară unele din cele mai populare titluri de pe glob – lumea dezvoltatorilor de jocuri din România este în continuă creștere. Avem potențial și oportunități – însă vom reuși oare să urmăm exemplul Poloniei, care a adus industria sa la rangul de jucător global?

România are peste 200 de studiouri care fac jocuri, cu peste 6.000 de angajați. O piață care a crescut continuu din anii 90. Și dacă ne uităm în catalogul realizărilor noastre, avem cu ce să ne lăudăm: FIFA sau FC, Assassin's Creed, Tom Clancy's și inclusiv Candy Crush. Sunt titluri fie făcute integral, fie la care filialele de aici au colaborat.

Tudor Dăescu: Industria dezvoltatoare de jocuri în România este industria creativă care aduce cei mai mulți bani. În 2024 industria a avut 343 milioane de euro cifră de afacere. Ceea ce e cea mai mare creștere de până acum. Perspectivele de creștere sunt mari.

Suma, care tot crește în fiecare an se datorează marilor studiouri ca EA, Amber sau una dintre cele mai recente filiale deschise la noi: FUNCOM. - care a lucrat la titlul Dune: Awakening.

Ionuț Codreanu, head of studio FUNCOM: La momentul când am deschis studioul, adică în 2021, Funcom lucra doar cu companii de outsourcing. Pentru că România este un hub atât de mare, și avem așa mulți profesioniști că funcom a ales să deschidă un studio aici, după Polonia suntem practic al 2-lea cel mai mare hub.

Echipa din București a lucrat la dezvoltarea propriu zisă, artă, testarea calității și suport tehnic pentru universul lui Frank Herbert.

Ionuț Codreanu, head of studio FUNCOM: Proiectul era deja pornit, dar practic într-o fază incipientă. Trecând prin probleme, prin momente grele, unde practic ne întrebam dacă jocul o să vadă lumina zilei. Mie îmi plac nopțile nedormite în jurul lansării. Atunci când după ani de zile. După ce muncești atât timp până la lansare să vezi că ai acele mici elemente pe care veri să le rezolvi pentru a scoate un produs cu un nivel mare de calitate, pe mine mă energizează.

Echipa din București se ocupă și de rezolvarea problemelor în timp real. Într-o cameră pe care ei o numesc dramatic: „the war room”.

Cosmin Stancu, Lead QA LIVE: War-room e o îmbinare din mai multe echipe și mai multe discipline, care se ocupă de situații care se întâmplă în versiunea live a jocului, adică cea la care au acces jucătorii. Dacă apar erori noi acționăm cât de repede putem. Avem și parea asta de plăcere, când oamenii chiar se bucură. Din când în când ne scriu în care ne spun cât de bucuroși sunt și cât de mult le place jocul.

Avem și poveștile noastre de succes, cum ar fi Amber, un Studio care a început în București cu 3 angajați, iar acum au birouri peste tot în lume, în orașe ca San Francisco, Botoșani, Montreal sau Bogota. Și se pregătesc de lansarea lui Mexican Ninja.

Cristi: Amber e cel mai mare studio independent Românesc de jocuri video din lume. Partea frumoasă în Amber acum este că având mai multe studiouri creative în interiorul companiei suntem un soi de ecosistem creativ de dezvoltare, unde fiecare studio creativ este specializat pe o anumită ramură oferim servicii complete de dezvoltare, începând cu full game development, adică facem cap coadă un joc întreg , până la testare, localizare, marketing publishing.

Amber împlinește anul acesta 13 ani.

Cristi: În România s-a depășit etapa de acum 10-15 ani în care lucrurile erau foarte experimentale fiind în etapa asta de maturizare lucrurile s-au calmat un pic. E o competiție acerbă, și trebuie să reușești să te faci remarcat, ceea ce devine din ce în ce mai greu.

Pentru multe economii, jocurile sunt o sursă bună de venit la buget. Pare că tot mai des România ajunge să fie comparată cu Polonia. Noi suntem al doilea cel mai mare hub de dezvoltatori din regiune.

Polonezii în schimb au peste 800 de companii mici ori mari și angajează 15 mii de persoane. Iar statul chiar se implică. Investiții mari din fonduri UE, promovare pe piețele externe și zeci de programe de formare profesională. E o industrie care a încasat aproape 1,3 miliarde de euro în 2024. O singură companie din Polonia, CD Projekt cunoscută pentru Witcher și Cyberpunk, valorează 8 miliarde de dolari. Doar anul trecut au făcut 82 de milioane de euro din vânzarea jocurilor.

Avem zeci de studiouri și nenumărați pasionați care încearcă să dea lovitura pe steam ori console, cu puține resurse sau susținere și fără să urmărească profitul imediat. Mulți se întâlnesc în fiecare lună la Dev knights, un eveniment dedicat micilor dezvoltatori unde își prezintă proiectele.

Ștefan, Dans Sailor: Industria de gaming, fiind o industrie complexă uneori poate fi un pic dificil să îți dai seama cum poți să intri. Și din punctul nostru de vedere este un mediu foarte bun, pentru că ne asigurăm că toată lumea care vine aici, ori e parte din lumea de game dev, ori sunt interesați de asta. Poți să vezi prototipuri, poți să vorbești cu oameni din industrie, poate îți găsești un coechipier avem și oameni care și-au găsit de lucru.

Evenimentul a început în 2018, la inițiativa echipei Sand Sailors, un studio independent din București, care are până acum 3 titluri de succes.

Adrian: În general, în genul ăsta de jocuri top down, bullet hell, tu ești personajul care trage, aici e un mic twist. E un shooter fără shooting. Îmi aduce aminte de un joc mai vechi, se numea dodge. Dar n-am mai găsit nimic legat de asta, așa că am zis "Hai să-l fac eu". Toți ne dorim să facem jocul ăla fain, pe care lumea să-l joace din dragoste și să devenim multi milionari.

Industria dezvoltatorilor de jocuri din România e o piesă importantă în economia noastră. Avem și titluri de succes ca Move Or Die sau Door Kickers și avem potențial ca din țara noastră să iasă și mai multe astfel de exemple bune.

Suntem un hub important pentru cele mai mari studiouri din lume și avem o întreagă generație de pasionați care vor să ajungă departe.