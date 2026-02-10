Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă asupra relației tot mai tensionate dintre Europa și Statele Unite, după disputa privind Groenlanda. Macron spune că Uniunea Europeană trebuie să redevină puternică, după ce și rușii au declarat că nu ar trebui să participe la negocierile pentru Ucraina.

Într-un interviu pentru mai multe publicații europene, președintele francez Emmanuel Macron a cerut o abordare comună europeană pentru reluarea dialogului cu Moscova.

Macron a subliniat că aceste discuții trebuie purtate fără naivitate, fără să preseze Ucraina și fără ca Europa să depindă de alții în procesul de negociere. Recent, Franța a stabilit primele contacte cu Rusia după mai mulți ani de pauză.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Ce am obținut? Confirmarea că Rusia nu își dorește pacea în acest moment. Dar, mai presus de toate, am reconstruit acele canale de discuție la nivel tehnic”, a transmis Macron, citat de Süddeutsche Zeitung.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a admis marți că există canale de comunicare între Moscova și Paris, care ar permite stabilirea unui dialog.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Am spus de mult timp că reducerea relațiilor noastre la zero este ilogică, contraproductivă și dăunătoare. Rusia a susținut întotdeauna menținerea dialogului”.

Pe de altă parte, ministrul rus de Externe spune că Uniunea Europeană nu este îndreptățită să intervină în negocierile de pace și nici nu este capabilă să facă acest lucru.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Nu trebuie să ne entuziasmăm pentru ceea ce se întâmplă, că președintele Trump i-a pus pe europeni la locul lor, l-a pus pe Zelenski la locul lui și le cere să se conformeze. Totul este foarte bine dacă vrem să obținem pacea în Ucraina, dar încă nu suntem acolo”.

Rusia vede, însă, o posibilă apropiere de Statele Unite, în baza unor noțiuni comune de securitate.

De altfel, în interviul său, președintele francez Emmanuel Macron a tras un semnal de alarmă în legătură cu relația dintre Europa și Statele Unite. Macron a declarat că administrația Trump este în mod deschis anti-europeană și urmărește dezintegrarea Uniunii Europene. Liderul de la Paris a mai spus că se așteaptă la noi tensiuni cu Statele Unite, inclusiv pe tema reglementărilor europene în domeniul tehnologiilor digitale.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Când există un act clar de agresiune, cred că nu ar trebui să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a spus Macron pentru Le Monde.

Liderii Uniunii Europene se vor reuni joi la un summit informal, organizat într-un castel din Belgia. Potrivit unor surse, întâlnirea are ca obiectiv relansarea reformelor economice pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a face față competiției globale cu China și Statele Unite.