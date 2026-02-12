”Prin coordonare între partea siriană şi partea americană, unităţi ale Armatei arabe siriene au preluat baza al-Tanf, au securizat baza şi împrejurimile, şi au început desfăşurarea de-a lungul frontierei siriano-irakiano-iordaniene în deşertul al-Tanf”, a indicat ministerul.

Surse din serviciile de securitate siriene au declarat miercuri seara pentru dpa că trupele americane au fost transferate pe teritoriul iordanian.

De asemenea, există informaţii că trupele americane au început să se retragă de la bazele lor din Deir al-Zour şi al-Hassakeh.

Nu există deocamdată o confirmare oficială din partea armatei americane.

Baza al-Tanf a fost înfiinţată în 2014 în lupta împotriva grupării teroriste Statul Islamic (SI), care la acea vreme controla zone întinse din Siria şi Irak.

Deşi a fost declarată victoria militară asupra SI, ameninţarea persistă în ambele ţări. Potrivit unor informaţii, la al-Tanf au fost staţionaţi anterior în jur de 200 de soldaţi americani.

Forțe ale coaliției internaționale continuă să fie staționate în zone kurde

Guvernul interimar de la Damasc s-a alăturat oficial coaliţiei conduse de SUA împotriva Statului Islamic şi a întreprins operaţiuni împotriva grupării la Damasc şi Alep.

În urmă cu doar câteva zile, reprezentanţi ai coaliţiei, printre care ministrul sirian de externe, Asaad al-Shaibani, s-au întâlnit la Riad.

Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), nu este clar dacă această mişcare reprezintă o redesfăşurare temporară a trupelor americane sau o retragere permanentă.

Forţe ale coaliţiei internaţionale continuă să fie staţionate în zone kurde, inclusiv la baza Kharab al-Jir din Rmeilan şi la o altă bază din Qasrak, care era în curs de extindere pentru a deveni o bază permanentă a coaliţiei în Siria, a declarat şeful OSDO, Rami Abdel Rahman.