„Sunt niște înapoiați mintal", a scris Musk în franceză, ca reacție la o știre AFP, arată news.ro.

Parchetul parizian suspectează că controversa deepfake-urilor cu caracter sexual generate de Grok ar fi putut fi „creată intenționat" pentru a valorifica artificial companiile, în perspectiva listării la bursă din iunie 2026 a noii entități rezultate din fuziunea SpaceX-xAI. Contextul: „compania X înregistra o pierdere evidentă de viteză".

Anchete multiple în Europa

Autoritățile franceze investighează deja platforma X pentru presupusa utilizare a algoritmului în intervenția în politica franceză, diseminarea de către Grok a negării Holocaustului și deepfake-urilor cu conținut sexual. Luna trecută, Musk a fost convocat la un „interviu voluntar" și birourile locale ale rețelei au fost percheziționate – o acțiune pe care omul de afaceri a numit-o „atac politic".

Grok, generator de imagini sexuale la comandă

Chatbotul Grok, cu propriul cont pe X, permitea utilizatorilor să solicite generarea și editarea de imagini prin etichetare. Mulți i-au trimis fotografii cu femei cu instrucțiuni precum „îmbrac-o în bikini" sau „dezbrac-o". Potrivit Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH), Grok a generat aproximativ trei milioane de imagini cu conținut sexual în 11 zile – majoritatea cu femei, dar și 23.000 care păreau să înfățișeze copii.

Le Monde a semnalat postări ale lui Musk interpretate de procurori drept „incitări la generarea de imagini fără consimțământ". Miliardarul și-ar fi exprimat „încântarea" cu emoji-uri privind capacitățile de „dezbracare" ale AI-ului, împărtășind chiar o imagine cu el însuși purtând bikini, generată de Grok.

Creștere explozivă a descărcărilor

Washington Post, citând Sensor Tower, a notat că descărcările medii zilnice ale aplicației Grok au crescut cu 72% în perioada 1-19 ianuarie comparativ cu decembrie. Marea Britanie și Uniunea Europeană au deschis, de asemenea, anchete privind crearea de deepfake-uri sexualizate.