Chiar și după această corecție, Musk rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 792 de miliarde de dolari la 20 iulie, conform Yahoo Finance. Trebuie subliniat faptul că această pierdere, rezultată din scăderea valorii la bursă a Space, reprezintă mai mult decât PIB-ul estimat al României pentru 2026, după cum arată analizele FMI.

Cea mai mare parte a declinului este legată de evoluția acțiunilor SpaceX. Compania a debutat pe Nasdaq în luna iunie cu un preț de 135 de dolari pe acțiune, iar titlurile au urcat rapid până la un maxim de 225,64 dolari pe 16 iunie. La acel moment, SpaceX devenise, după capitalizarea bursieră, a cincea cea mai valoroasă companie din Statele Unite, depășind Amazon.

Entuziasmul investitorilor s-a estompat însă rapid. Acțiunile SpaceX au pierdut aproape 40% față de maximul istoric, iar compania a pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață în numai patru săptămâni, aceasta coborând la aproximativ 1.860 de miliarde de dolari.

Un eșec al Starship a amplificat declinul

Ultimul impuls negativ a venit după un nou eșec în programul Starship. Problemele apărute la cea mai recentă încercare de lansare au dus vineri la un nou minim istoric al acțiunilor SpaceX și au prelungit seria de scăderi bursiere.

Impactul asupra averii lui Musk este direct. Potrivit documentelor IPO, miliardarul deține aproximativ 4,8 miliarde de acțiuni SpaceX, reprezentând circa 42% din companie. Astfel, fiecare variație de un dolar a prețului acțiunii îi modifică averea pe hârtie cu aproximativ 4,8 miliarde de dolari.

Scăderea de aproximativ 84 de dolari față de maximul istoric a redus valoarea participației sale cu aproape 400 de miliarde de dolari.

Pe lângă deprecierea SpaceX, Forbes a diminuat cu încă 116 miliarde de dolari evaluarea participațiilor restricționate ale lui Musk la Tesla, ceea ce a contribuit la reducerea averii totale cu peste 500 de miliarde de dolari față de recordul de 1.450 de miliarde de dolari atins în iunie.

Războiul din Iran, o altă lovitură pentru averea lui Musk

Presiunea asupra acțiunilor a fost amplificată și de contextul geopolitic. Potrivit CNBC, presa de stat iraniană a desemnat operațiunile companiei lui Musk din Orientul Mijlociu, inclusiv serviciul de internet prin satelit Starlink, drept potențiale ținte militare.

În pofida acestor evoluții, activitatea SpaceX nu a încetinit. Compania a lansat recent încă 27 de sateliți Starlink de la baza Vandenberg și pregătește zborul Starship Flight 13, care va transporta pentru prima dată 20 de sateliți funcționali Starlink V3. Potrivit SpaceNews, aceștia vor adăuga o capacitate de aproximativ 60 terabiți pe secundă, de peste 20 de ori mai mare decât încărcătura unui Falcon 9.

În ciuda corecției severe, o parte dintre analiști consideră că declinul reprezintă mai degrabă o ajustare a evaluării după entuziasmul din jurul listării la bursă decât un semn al unor probleme fundamentale.

Evercore ISI a inițiat acoperirea companiei cu recomandarea Outperform și un preț-țintă de 230 de dolari pe acțiune, ceea ce ar însemna un potențial de creștere de aproximativ 65% față de nivelurile actuale. Estimările băncii indică o creștere anuală medie a veniturilor de peste 100% până în 2028, în timp ce marjele operaționale ar urma să se majoreze semnificativ.

Analiștii compară evoluția actuală cu cea a Facebook după listarea din 2012. Atunci, acțiunile companiei au pierdut peste jumătate din valoare în primele patru luni de tranzacționare, însă au recuperat integral scăderea în aproximativ 15 luni, pe măsură ce rezultatele financiare au confirmat așteptările investitorilor.