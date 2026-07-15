Comisia Electorală din Wisconsin a trimis săptămâna trecută două plângeri către biroul procurorului districtual din județul Brown, care poate decide să formuleze acuzații penale pentru încălcarea legii statale împotriva mitei electorale. Procurorii au la dispoziție 40 de zile pentru a raporta comisiei, scrie News.ro.

Musk, fondatorul SpaceX și directorul executiv al Tesla, a fost profund implicat în efortul de a schimba controlul majoritar asupra celei mai înalte instanțe din statul Wisconsin, considerat un teren de luptă electorală.

Milioane de dolari pentru un candidat republican

Magnatul din domeniul tehnologiei și grupurile pe care le-a susținut au cheltuit cel puțin 20 de milioane de dolari pentru candidatul susținut de republicani, Brad Schimel. Cu toate acestea, el a pierdut cu 10 puncte procentuale în fața candidatei susținute de democrați, Susan Crawford.

La o lună după această înfrângere zdrobitoare, Musk a anunțat că va cheltui mult mai puțin pe campaniile politice. Cheltuielile pentru alegeri au depășit 100 de milioane de dolari, ceea ce a făcut din această cursă electorală judiciară cea mai scumpă din istoria SUA.

Plângerile, care sunt confidențiale conform legii statului, au fost depuse de alegători din Milwaukee și Green Bay, localitate situată în comitatul Brown. Musk a înmânat cecuri la un miting organizat acolo cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Comisia Electorală din Wisconsin, formată din trei democrați și trei republicani, a votat, în ședință închisă, cu 5 la 1, pentru a trimite plângerile procurorului districtual, a declarat purtătoarea de cuvânt a comisiei, Emilee Miklas.

Procurorul districtual al județului Brown, David Lasee, republican, nu a răspuns imediat marți la un mesaj prin care i se solicita un comentariu.

Comisia Electorală: există motive pentru o anchetă

Moțiunea aprobată de Comisia Electorală precizează că s-au constatat motive întemeiate pentru a considera că Musk a încălcat legea din Wisconsin prin publicarea unui mesaj pe rețelele sociale în care oferea 1 milion de dolari persoanelor „cu scopul de a le determina să voteze” la alegerile pentru Curtea Supremă.

Purtătorii de cuvânt ai lui Musk nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Trei alegători din Wisconsin au primit cecuri de la Musk, inclusiv doi care le-au primit personal la mitingul de la Green Bay. Cu două săptămâni înainte de alegeri, comitetul de acțiune politică al lui Musk, America PAC, a oferit 100 de dolari alegătorilor care au semnat o petiție împotriva „judecătorilor activiști” sau care au recomandat pe cineva să o semneze.

Disputa privind influența politică a miliardarului

Victoria lui Crawford a menținut controlul liberalilor asupra Curții Supreme a statului, iar majoritatea acestora a crescut la 5-2 după victoria din acest an a candidatului susținut de democrați, Chris Taylor.

Cheltuielile lui Musk pentru campania electorală din 2025 au dus deja la un proces intentat de un grup de supraveghere guvernamentală, Wisconsin Democracy Campaign, care urmărește să-i interzică să mai ofere vreodată plăți în numerar în stat.

Acest proces este în curs de desfășurare în Brown. Reclamanții susțin că Musk și două grupuri finanțate de el au încălcat interdicțiile privind mituirea electorală și loteriile neautorizate și că acțiunile sale au constituit o conspirație ilegală și o tulburare a ordinii publice.

Procurorul general democrat al statului Wisconsin a intentat un proces pentru a-l împiedica pe Musk să înmâneze cecurile celor doi alegători, dar cererea a fost respinsă de instanțele statale.

Apărarea lui Musk

Avocații lui Musk au susținut în documentele depuse în instanță, în 2025, că Musk își exercita dreptul la libertatea de exprimare prin aceste cadouri și că orice încercare de a-l restricționa ar încălca atât Constituția statului Wisconsin, cât și cea a Statelor Unite.

Plățile sunt „menite să genereze o mișcare populară de opoziție față de judecătorii activiști, nu să susțină în mod expres sau să se opună vreunui candidat”, au susținut avocații lui Musk în documentele depuse la instanță.

Comitetul de acțiune politică al lui Musk a folosit o tactică aproape identică înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, oferindu-se să plătească 1 milion de dolari pe zi alegătorilor din Wisconsin și din alte șase state decisive care au semnat o petiție în sprijinul Primului și celui de-al Doilea amendament.

Un judecător din Pennsylvania a declarat că procurorii nu au reușit să demonstreze că această inițiativă constituia o loterie ilegală și a permis continuarea acesteia până în ziua alegerilor.