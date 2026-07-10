Mesajul a fost publicat pe rețeaua X, ca răspuns unui utilizator care punea sub semnul întrebării logica strategică a unui acord dintre SpaceX și compania de inteligență artificială Anthropic, notează Yahoo Finance.

„Nu pare că înțelegi că SpaceX va valora mai mult decât restul Pământului dacă ne îndeplinim obiectivele”, a scris Musk. Postarea a adunat aproximativ 2,4 milioane de vizualizări în doar câteva ore.

În ultimii ani, analiștii au încercat să evalueze potențialul financiar al companiei. Potrivit unei analize realizate de Morgan Stanley, SpaceX ar putea genera venituri de aproximativ 330 de miliarde de dolari până în 2030.

Elon Musk consideră însă că această estimare este prea conservatoare. Antreprenorul a afirmat anterior că vede posibilă atingerea unor venituri de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în același interval.

Alți analiști estimează că încă din 2028 compania ar putea ajunge la venituri apropiate de 100 de miliarde de dolari anual, susținute în principal de dezvoltarea rețelei de internet prin satelit Starlink, de serviciile bazate pe inteligență artificială și de avantajul competitiv oferit de controlul propriei infrastructuri de lansare.

Declarațiile lui Musk au venit la doar două zile după ce un portofel Bitcoin asociat SpaceX a înregistrat prima activitate din ultimele șase luni.

Compania de analiză blockchain Arkham Intelligence a observat că o adresă etichetată ca aparținând SpaceX a efectuat un transfer de test în valoare de aproximativ 88 de dolari către un alt portofel asociat companiei. A fost prima tranzacție on-chain a acelei adrese de la începutul anului 2026. Mișcarea a atras atenția investitorilor, deși valoarea transferului a fost simbolică.

SpaceX are deja Bitcoin printre activele sale, iar Elon Musk a confirmat în repetate rânduri că și el investește personal în cea mai mare criptomonedă din lume.

Analiștii din piața cripto susțin că, dacă aceste rezerve au fost acumulate la prețuri mult mai mici decât cele actuale, iar compania continuă să crească spre evaluări fără precedent, deținerile de Bitcoin ar putea deveni un activ cu o importanță strategică mult mai mare decât o simplă investiție de trezorerie.

Deocamdată, SpaceX rămâne una dintre cele mai valoroase companii private din lume, însă afirmația lui Elon Musk privind o valoare mai mare decât „restul Pământului” reflectă amploarea obiectivelor pe care antreprenorul și le propune pentru compania sa în următoarele decenii.