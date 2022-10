Elevele din Iran au renunțat la hijaburi și s-au alăturat protestelor violente împotriva guvernului | VIDEO

Înregistrările video verificate de BBC arată zeci de eleve în uniforme care își flutură în aer vălurile din cap în timp ce strigă sloganuri împotriva autorităților clericale.

Sloganurile au fost un ecou al celor auzite la protestele mai ample din ultimele două săptămâni.

Luni, în Karaj, fete care nu purtau hijab au fost filmate în timp ce agresau un bărbat despre care se credea că este un oficial local. Ulterior, acestea au reușit să-l dea afară din școala lor.

Imaginile arată cum strigă "rușine să vă fie rușine" și cum aruncă cu ceea ce par a fi sticle de apă goale în bărbat, până când acesta reușește să iasă pe o poartă.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 3, 2022

Într-o altă înregistrare video din Karaj, care se află la vest de capitala Teheran, elevii sunt auziți strigând: "Dacă nu ne unim, ne vor ucide unul câte unul".

Luni, în orașul Shiraz din sudul țării, zeci de eleve au blocat traficul pe un drum principal în timp ce își fluturau în aer vălurile și strigau "moarte dictatorului" - o referire la liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care are ultimul cuvânt în toate problemele de stat.

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Alte proteste ale școlarilor au fost raportate la Teheran și în orașele Saqez și Sanandaj din nord-vestul țării.

Totodată, mai multe eleve au fost fotografiate stând în sălile de clasă cu capul descoperit. Unele își ridicau degetele mijlocii - un gest obscen - la portretul ayatollahului Khamenei și al fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

The first reaction from Iran's supreme leader about protests over the death of #MahsaAmini was loaded with warnings of escalation, yet the protests themselves spread to secondary schools today with some schoolgirls making a point about how they felt towards the supreme leader. pic.twitter.com/ya2MPr15b4 — Siavash Ardalan (@BBCArdalan) October 4, 2022

Protestele în rândul elevelor au început la câteva ore după ce ayatollahul Khamenei, care are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat, a rupt tăcerea cu privire la tulburări și a acuzat Statele Unite și Israelul, inamicii de moarte ai Iranului, de orchestrarea "revoltelor".

De asemenea, el a acordat sprijinul său deplin forțelor de securitate, care au răspuns protestelor cu o represiune violentă.

Tulburările au fost declanșate de moartea lui Mahsa Amini, o femeie kurdă în vârstă de 22 de ani, care a intrat în comă după ce a fost reținută de „poliția moralității”, la 13 septembrie, la Teheran, pentru că ar fi încălcat legea care obligă femeile să își acopere părul cu hijab, sau văl. Ea a murit la spital, trei zile mai târziu.

Primele proteste au avut loc în nord-vestul Iranului, populat de kurzi, unde locuia Amini, iar apoi s-au răspândit rapid în întreaga țară.

Sursa: BBC Dată publicare: 04-10-2022 17:28