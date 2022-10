Liderul Suprem al Iranului: Moartea lui Mahsa Amini „ne-a întristat”, dar protestele „nu au fost acte normale”

„Moartea tinerei fete a fost un incident tragic care ne-a întristat și pe noi”, a scris imamul Sayyid Ali Khamenei pe Twitter.

„Dar reacția corectă la asta nu a fost pentru unii să creeze nesiguranță pentru oameni, să ardă Coranul, moscheile, băncile și mașinile altora și să le ia eșarfele femeilor. Acestea nu au fost acte normale. Au fost planificate”, a mai arătat tweet-ul de pe contul liderului iranian.

The young girl’s death was a tragic incident that saddened us too. But the right reaction to it wasn’t for some to create insecurity for ppl, burn the Quran, Mosques, banks, & ppl’s cars, & to pull off women’s scarves. These weren’t normal acts. They were planned.#MahsaAmini