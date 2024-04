Imagini șocante într-un safari din Africa. O femeie a murit după ce a fost atacată de un elefant. VIDEO

O turistă americană în vârstă de 80 de ani a fost ucisă de un elefant. Ea se afla într-o excursie organizată împreună cu alte cinci persoane și un ghid turistic, potrivit Sky News.

Grupul se afla într-un safari din tabăra Lufupa Camp, când sâmbătă, 30 martie, în jurul orei 9.30, vehiculul lor a fost atacat de un elefant. O înregistrare video a surprins momentul terifiant în care animalul a urmărit grupul de turiști. Vehiculul grupului se deplasa prin parcul național în timp ce elefantul putea fi văzut apropiindu-se de ei.

Horrifying moment American tourist dies when a five ton bull elephant chases down a safari truck for half a mile then charges straight at it when the driver suddenly stops

via https://t.co/XoxEcXA3ux https://t.co/U3ON3k8E5l