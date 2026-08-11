Capitala Islandei, Reykjavík, a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor camerelor de hotel, fiind una dintre puținele destinații accesibile de unde eclipsa totală poate fi observată înainte de lăsarea serii, miercuri, scrie The Guardian.

Turiștii au plătit în medie 793 de dolari (687 de euro) pentru o cameră miercuri, cu 98% mai mult decât în aceeași zi a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Lighthouse Intelligence, grup specializat în analiza datelor din industria turismului și ospitalității.

460.000 de turiști, așteptați în Spania

Și Spania se pregătește pentru un aflux de turiști, fiind una dintre cele mai bune destinații de pe continent pentru observarea eclipsei totale de Soare. Ministerul Finanțelor a anunțat luni că se așteaptă ca 460.000 de turiști străini să vină în țară special pentru a vedea eclipsa.

Prețul unei camere în A Coruña, în nordul Spaniei, a crescut cu 135% față de anul trecut, ajungând la o medie de 451 de dolari, în timp ce în Mallorca, unde eclipsa ar urma să fie vizibilă la orizont în momentul apusului, prețurile au crescut cu 24%, până la aproximativ 448 de dolari. În Santiago de Compostela și Bilbao, prețurile camerelor de hotel au crescut cu 34%, respectiv 67%.

Unitățile de cazare din orașele mici și satele aflate pe traiectoria eclipsei, precum și observatoarele improvizate amenajate de pasionații locali, sunt rezervate de luni de zile. Au existat informații potrivit cărora turiști americani participă la schimburi de locuințe cu persoane care locuiesc în Castilla y León, una dintre cele mai bune regiuni din care poate fi observată eclipsa.

Autoritățile din Spania sunt însă îngrijorate de riscul crescut de incendii, poliția estimând că miercuri vor avea loc cu 1,5 milioane mai multe deplasări cu mașina decât în mod obișnuit. Autoritățile avertizează că temperaturile extrem de ridicate și condițiile de uscăciune înseamnă că cea mai mică scânteie ar putea provoca incendii forestiere devastatoare, iar traficul ar putea bloca accesul vehiculelor de intervenție în cazul izbucnirii unor incendii în zonele rurale.

Autoritățile vor desfășura o amplă operațiune a poliției și o campanie de siguranță, cu planuri de mobilizare a 35.000 de agenți pentru reducerea riscurilor. Virginia Barcones, secretarul general pentru protecție civilă și situații de urgență din cadrul Ministerului spaniol de Interne, a declarat: „Am avut o vară extrem de dificilă în Spania, cu o nouă serie de incendii forestiere de amploare. De aceea, trebuie să restricționăm orice activitate care ar putea produce o scânteie.”

Unde va fi vizibilă eclipsa în România

O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul Soarelui.

Specialiștii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii.

Pe 12 august, Luna va trece între Soare și Pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă Polul Nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape două minute și jumătate, timp în care Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi.