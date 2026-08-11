Potrivit unor date de la Bursa paneuropeană de electricitate Epex Spot, cu sediul la Leipzig (est), prețul electricității livrate în anumite tranșe - de 15 minute - miercuri seara urmează să depășească 400 de euro megawattul-oră, reprezentând o scumpire de câteva ori a prețului mediu pe bursă, potrivit News.ro.

Între ora locală 19.00 (20.00, ora României) și ora locală 19.15 (20.15, ora României), prețul urmează să crească de la aproximativ 210 euro megawattul-oră și să atingă un vârf de peste 460 de euro între ora locală 19.45 (20.45, ora României) și ora locală 20.00 (21.00, ora României), în momentul în care producția fotovoltaică urmează să scadă puternic din cauza eclipsei.

Prețurile urmează apoi să scadă la loc, la aproximativ 230 de euro megawattul-oră, până la apus.

Prețurile angro sunt stabilite cu o zi înainte pentru fiecare sfert de oră al zilei, la licitații în care producătorii și marii consumatori își licitează ofertele și nevoile.

Europa, sub tensiune energetică

Aceste variații puternice sunt obișnuite pe o piață germană tot mai marcată de ascensiunea energiilor regenerabile.

Marți, prețul angro era de zero euro megawattul-oră între ora locală 12.00 (13.00, ora României) și ora locală 15.00 (16.00, ora României), mulțumită unei producții solare abundente, pe un cer senin, după care a crescut la 200 de euro marți seara.

Aceste variații nu au însă un efect imediat asupra majorității consumatorilor particulari germani, ale căror contracte de electricitate sunt încheiate la un preț fix și care nu reflectă fluctuațiile de pe piața „spot”.

Spania - unde eclipsa urmează să fie totală - urmează să înregistreze o scădere puternică a producției de electricitate solară.

Acest episod intervine în contextul în care sistemul electric european este afectat de efectele unor canicule estivale puternice.

Parcul de reactoare nucleare ale EDF și-a atins duminică recordul de întreruperi.

România și Ungaria și-au redus producția electrică a centralelor nucleare, care folosesc apele Dunării în răcirea reactoarelor.