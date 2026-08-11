Momentul bizar în care o mașină s-a ciocnit cu un avion pe aeroportul din Milano | VIDEO

Stiri externe
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Corriere della Serra

O mașină s-a ciocnit cu un avion pe aeroportul din Milano, care a trebuit să fie închis pentru 40 de minute. Potrivit primelor informații, cauza ar fi legată de faptul că unei persoane aflate în mașina de serviciu a aeroportului i s-a făcut rău. 

autor
Cristian Anton

O mașină s-a ciocnit luni cu un avion pe aeroportul din Milano, iar bizarul accident a fost surprins de camerele de supraveghere, scrie Corriere della Sera. Potrivit sursei citate, unei persoane aflate în mașina aeroportului i s-ar fi făcut rău. 

Înregistrările video de pe camerele de supraveghere de la Aeroportul Linate arată și dinamica impactului.

Un Fiar Panda poate fi văzut cum intră direct, fără nicio urmă de frânare, într-un avion privat Hawker Beechcraft 400A care se pregătea să intre pe pista de decolare.

Specialiștii spune că incidentul, foarte rar, putea avea efecte dramatice dacă mașina ar fi trecut cu o secundă mai devreme sau dacă avionul pe care l-a lovit era mai mare.

Aeroportul din Milano a fost închis timp de 40 de minute

După accident, lucrătorii industriei aviatice din Italia au transmis că platformele ”tuturor aeroporturilor italiene se deteriorează acum constant și nu mai răspund eficient la traficul curent”.

Coliziunea a provocat o oprire a traficului pe aeroportul din Milano timp de aproximativ 40 de minute, suficient timp pentru a apela serviciile de urgență, efectuarea inspecțiile necesare și a încerca să se înțeleagă ce s-a întâmplat de fapt.

Cu ce era încărcat avionul cargo ucrainean Antonov lângă care s-a găsit o dronă cu bombă pe aeroportul din Leipzig

Sursa: StirilePROTV

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