Israelul, acuzat de „terorism de stat” după atacul cu rachete asupra unei clădiri din Doha. „Ne asumăm”

Val de critici internaționale la adresa Israelului după ce Tel Avivul a bombardat cu rachete o clădire din capitala Qatarului, unde erau mai mulți lideri Hamas.

Cinci oficiali ai grupării teroriste și un ofițer de securitate qatarez au murit. Liderul interimar al Hamas ar fi scăpat, însă, cu viață. Președintele american Donald Trump s-a declarat nemulțumit de modul și de locul ales de israelieni pentru a încerca să lichideze conducerea Hamas.

În imagini apare momentul în care mai multe rachete israeliene lovesc o clădire din Doha în care se afla delegația Hamas la negocierile cu Israelul. Ținta cheie a operațiunii din Doha a fost liderul interimar al grupării teroriste, Khalil al-Hayya (HAIIA).

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Aceștia sunt aceiași teroriști care au plănuit, au lansat și au sărbătorit oribilele masacre din 7 octombrie. Israelul a acționat în întregime independent și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru această acțiune”.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Israelul insistă că a efectuat acest atac pe cont propriu, probabil pentru că începe să audă unele critici din partea Casei Albe în legătură cu această lovitură”.

Hamas a transmis că liderul grupării a supraviețuit atacului. Au fost uciși, în schimb, alți membri din echipa de negociere a organizației și chiar și un membru al forțelor de securitate al Qatarului. Autoritățile micului stat arab au reacționat virulent.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, prim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Qatarului: „Atacul israelian care a avut loc astăzi pe teritoriul Qatarului nu poate fi descris decât ca un act de terorism de stat, comis de cineva ca Netanyahu, în contextul acestor politici sistematice și al încercărilor sale continue de a destabiliza securitatea și stabilitatea regională”.

Președintele american Donald Trump susține că nu știa de planurile israeliene și a criticat, la rândul său, atacul.

Donald Trump, președintele SUA: „Am fost foarte nemulțumit de asta. Foarte nemulțumit de fiecare aspect. Dar voi spune acest lucru: vrem ca ostaticii să fie eliberați, însă nu suntem deloc încântați de felul în care s-au petrecut lucrurile astăzi”.

Bombardamentele asupra unor ținte din interiorul Qatarului, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează din greu și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii.

Chris Murphy (D) Connecticut: „Qatarul a fost un intermediar-cheie în încercările de a negocia eliberarea ostaticilor și încheierea războiului din Gaza. De multe ori Israelul și Statele Unite au fost cele care au cerut Qatarului să joace acest rol, iar ce primesc în schimb pentru încercarea de a mijloci pacea? Lovituri aeriene care reprezintă în mod clar o încălcare a dreptului internațional”.

Israelul a fost criticat vehement cu precădere de statele arabe. Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat atacul drept inacceptabil, Turcia a precizat că Tel Avivul folosește terorismul drept politică de stat, iar premierul britanic, Keir Starmer, a transmis că Israelul a încălcat suveranitatea Qatarului.

General Wesley Clark, fost comandant suprem al NATO: „Sentimentul meu este că Israelul nu mai este dispus să acorde prea mult timp negocierilor și vor să încheie această luptă cu Hamas. Aici a fost lovită o parte a grupării Hamas, iar aceasta este metoda Israelului de a încheia această luptă”.

Se estimează că cel puțîn 48 de ostatici israelieni se mai află, în prezent, în mâinile Hamas. Nu se știe, însă, câți dintre aceștia sunt în viață.

Familiile lor cer cu disperare guvernului Netanyahu să ajungă la un acord cu gruparea palestiniană pentru a-i aduce pe cei dragi acasă. Însă atacul de marți pare să le năruie și ultimele speranțe.

